Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman – Tango – VIDEO – Ballando 2020

Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman sono fra le ultime a calcare il palcoscenico della quarta puntata di Ballando con le Stelle 2020. La scorsa settimana ci hanno proposto un Charleston, mentre oggi puntano tutto su un Tango.

Durante la clip settimanale, Rosalinda Celentano ci racconta ancora una volta qualcosa di sè. “Per me la femminilità sta qua”, dice indicando gli occhi, “quando guardo mamma, la guardo prima come un’opera”. Scopriamo il verdetto della giuria e il video dell’esibizione.

Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman a Ballando con le Stelle 2020 – Il verdetto per il Tango

Così come promesso lo scorso sabato, Rosalinda Celentano si presenta in pista con i tacchi. Non a spillo, ma di sicuro ben lontani dalle sue calzature abituali. La concorrente si lancia poi al fianco della maestra, sulle note di Sweet Dreams. Entrambe in vestaglia rossa con decori neri e un’intesa da far invidia a tante coppie miste. “Adesso posso togliere le scarpe?”, dice subito la concorrente una volta terminata la performance. “Complimenti per tanti fattori”, dice la Smith, “mettere le scarpe e le gambe a nudo. Ci vuole coraggio. Il ballo mi è piaciuto, per la prima volta ho visto due donne fare il Tango insieme ed è veramente bello. C’è ancora tanto lavoro da fare, però il fatto che non hai mai perso le scarpe è molto difficile”.

Entusiasta Canino: “Siete riuscite a trasmettere una storia che non nasce e finisce stasera, ma che viene dalla prima puntata”. La coreografia è piaciuta anche a Zazzaroni, mentre Selvaggia rivela di vedere in Rosalinda tutto l’opposto di Costantino. “Ci regali molto di te”, dice, “nelle tue esibizioni c’è molta poca cornice. Tutto molto asciutto e molto ballo e sono sempre cose molto interessanti. Mi domando sempre cosa sto vedendo”. Sorpreso Mariotto, che a discapito della musica scelta (“Offensiva per l’Argentina) non può che ammirare il risultato ottenuto. I voti: 7 (Zazzaroni), 9 (Canino), 8 (Smith), 8 (Lucarelli), 8 (Mariotto), per un totale di 40 punti. Tra poche ore sarà disponibile il video del Tango di Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman.