Se Dio vuole – Trama, trailer e cast del film

Se Dio vuole è il film che Rai 3 propone per la sua prima serata di oggi, 10 ottobre 2020. La pellicola risale al 2015 ed è diretta da Edoardo Falcone. La commedia vanta una produzione di Fausto Brizzi e le musiche di Carlo Virzì. Nel finale però è presente una canzone di Francesco De Gregori, dal titolo Cose.

La trama di Se Dio vuole si concentra su uno stimato cordiochirurgo e sui due figli: il maschio, iscritto a Medicina, ha cambiato da tempo atteggiamento. Per aiutarlo, i genitori gli propongono di fare un percorso di fede.

Se Dio vuole – La trama

Tommaso è un cardiochirurgo di fama e vive con la moglie Carla, un’alcolizzata che ha l’abitudine di adottare bambini a distanza. La coppia ha due figli: Bianca, sposata con un agente immobiliare di nome Gianni Malloni e Andrea. Quest’ultimo è uno studente di Medicina che dà molti pensieri alla famiglia. Tommaso si convince che sia gay, ma a sorpresa Andrea annuncia di voler diventare prete.

Per aiutarlo, don Pietro inizia a frequentare la casa e a fargli leggere i Vangeli. Il ragazzo va poi in ritiro in un monastero e Tommaso decide di ingaggiare una battaglia in segreto per smentire don Pietro e dimostrare la sua malafede. La trama di Se Dio Vuole ci rivela che Tommaso sarà presto costretto a dubitare delle sue convinzioni. Fino a stringere persino una forte amicizia con don Pietro.

Se Dio vuole – Il cast

Il cast di Se Dio vuole mette alla guida Marco Giallini nei panni di Tommaso De Luca, mentre Alessandro Gassmann interpreta don Pietro Pellegrini. Al loro fianco troviamo inoltre Laura Morante nel ruolo di Carla e Ilaria Spada in quelli di Bianca. Edoardo Pesce invece presta ilvolto a Gianni Malloni, mentre Andrea viene interpretato da Enrico Oetiker. Sono presenti anche i seguenti artisti: Carlo Luca De Ruggieri (Umberto); Giuseppina Cervizzi (Rosa); Alex Cendron (Fratta); Fabrizio Giannini (questore); Anna Foglietta (cameo) e Silvia Munguia (Xenia).