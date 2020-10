Selvaggia Lucarelli Vs Vittoria Schisano – “Film già visto”

Selvaggia Lucarelli ha pestato di nuovo il piede di Vittoria Schisano. La showgirl si sta mettendo alla prova a Ballando con le Stelle 2020, grazie alla vicinanza con il maestro Marco De Angelis. La giornalista ha notato in più occasioni che i temi proposti da Vittoria sono sempre gli stessi.

Parla di frequente del suo essere bambina, del passato da uomo che sente lontano e vicino allo stesso tempo. Con le lacrime agli occhi, la Schisano diventa un fiume in piena e dice la sua senza mezzi termini.

Selvaggia Lucarelli e la lite con Vittoria Schisano – Questione di genere?

Selvaggia Lucarelli per una volta ha espresso un parere senza attaccare nessuno. Durante il verdetto per la performance di Vittoria di questa sera, la giornalista ha voluto ribadire un concetto già espresso nel corso delle precedenti serate. Vorrebbe vedere qualcosa di più dalla concorrente e conoscere altri lati di se stessa. Vittoria invece continua a parlare della sua lotta interiore con quella bambina emersa finalmente solo sette anni fa, con l’inizio della sua vita da donna. Arrivata in pista, ha riscoperto quel suo lato infantile e ora si ritrova a combattere ancora contro sensi di colpa antichi.

L’abbraccio e il bacio di Marco, spuntato durante l’esibizione e al termine della stessa, lo desidera fortemente e allo stesso tempo la porta a chiedersi se se lo meriti davvero. “Oggi sono Vittoria, una ragazza che sta imparando ad essere una donna”, dice come un fiume in piena la concorrente, “scrivimi un copione, così la prossima volta ti dico quello che vuoi”. Per la Schisano la differenza fra lei e le donne della giuria è importante: “Dovete far pace. Tu sei nata biologicamente donna, io no”. Va sottolineato che nessuno della giuria ha manifestato un certo fastidio nell’ascoltare le parole della Schisano. La sua difficoltà è sotto gli occhi di tutti, ma i giudici vorrebbero vederla anche sotto le altre luci. “Proprio perchè apprezzo ciò che stai facendo bisogna andare avanti”, dice Canino. Calmati i toni, Vittoria Schisano chiede scusa a Selvaggia Lucarelli per aver alzato i toni.