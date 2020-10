Tullio Solenghi e Maria Ermachkova – Valzer – VIDEO – Ballando 2020

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova sono la quinta coppia ad esibirsi nella quarta puntata di Ballando con le Stelle 2020. La scorsa settimana li abbiamo visti con lo Slowfox, mentre stasera li vediamo alla prova con il Valzer.

“Stressante è dir poco, partito primo e arrivo alla fine che sono penultimo. Dramma”, dice durante la clip settimanale. Sfoderando la sua solita ironia, Tullio Solenghi decide di coinvolgere l’amico Massimo Lopez per scoprire il trucco per un Valzer perfetto. Ne deriva un siparietto tutto da ridere. Scopriamo il verdetto della giuria e il video dell’esibizione.

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova a Ballando con le Stelle 2020 – Il verdetto per il Valzer

Vestito da Dracula, Tullio Solenghi si avvicina feroce e vorace alla maestra di ballo per morderla sul collo. In sottofondo Certe notti di Ligabue, per un ballo che mette in risalto il rosso fuoco dell’abito di Maria Ermachkova. In chiusura performance, la maestra poggia le labbra su quelle del concorrente. “Ben tornato in gara”, dice la Smith entusiasta, “mi è piaciuto il Valzer viennese, per niente facile. Molto a tempo e mi è piaciuto questa fusione di stili diversi”. D’accordo Zazzaroni, che mette le mani avanti: “Non riuscirò ad essere orso. La postura c’era, i passi c’erano. Bravi”. Canino invece ha gradito anche la storia raccontata prima dell’esibizione. “Non vedo questa grande differenza d’età”, aggiunge.

“Devo dire che vi vedrei benissimo insieme”, conclude il giudice. “Ci divertiamo davvero tantissimo. Ad ogni ballo creiamo un piccolo film”, aggiunge la Ermachkova. “Direi che questa storia dell’anzianino la possiamo superare. Ti dico quello che ho detto alla Schisano. Quando ti guardo vedo questo signore aitante, affascinante e che non esce mai dalla parte”, dice la Lucarelli. Mariotto non è d’accordo: ha trovato la performance scontata, anche se il concorrente ha ballato bene. I voti: 8 (Ivan), 8 (Canino), 8 (Smith), 8 (Lucarelli), 5 (Mariotto), per un totale di 37 punti. Tra poche ore il video del Valzer di Tullio Solenghi e Maria Ermachkova.