Valentina Autiero fidanzata ufficialmente | Addio definitivo a Uomini e Donne?

A Uomini e Donne c’è stata la svolta decisiva per Valentina Autiero, negli ultimi giorni. Da quando ha iniziato a frequentare il nuovo cavaliere, Germano Avolio, la vita della dama di Anzio sta decisamente cambiando. Proprio ieri, infatti, è stata la stessa dama a lasciare i suoi follower a bocca aperta, condividendo una storia su Instagram che lascia poco spazio a dubbi. Valentina Autiero si è fidanzata ufficialmente con Germano Avolio, fuori da Uomini e Donne?

A far credere che ciò sia accaduto è stata proprio una storia condivisa dalla dama di Anzio. Nell’immagine ripresa, appaiono due mani intrecciate che indossano due fedine probabilmente da fidanzamento decisamente particolari. Due anelli che potrebbero davvero rientrare nei gusti di Valentina e Germano, entrambi romantici e grintosi, allo stesso tempo.

Valentina Autiero si è fidanzata con Germano?

Le mani che compaiono nella storia condivisa su Instagram sono davvero quelle di Valentina e Germano? Dunque, Valentina Autiero si è fidanzata ufficialmente con Germano Avolio, fuori da Uomini e Donne ed è pronta ad abbandonare definitivamente il programma? Sono diversi anni che la dama di Anzio milita nel parterre femminile del trono over di Uomini e Donne. Perciò, lasciare il programma mano nella mano col cavaliere giusto sarebbe proprio il lieto fine che tutti i follower si augurano per lei.

Tra Valentina e Germano l’intesta è stata immediata, come ha raccontato la stessa dama. Il cavaliere, apparentemente timido nello studio di Uomini e Donne, in realtà è intraprendente e simpatico e i due sono già molto complici. Dama e cavaliere si stanno frequentando sempre più assiduamente e hanno raccontato le loro uscite romantiche insieme.

Annuncio atteso a Uomini e Donne

Perciò, tutti i fan di Uomini e Donne si aspettano a breve l’annuncio dell’uscita in coppia dallo studio, per vivere fuori la loro relazione così promettente. Se gli anelli indossati da entrambi su Instagram, fossero davvero una promessa d’amore, a Valentina e Germano non resterebbe davvero altra scelta, se non quella di abbandonare Uomini e Donne.

Cosa riserverà il futuro a questa nuova coppia appena nata a Uomini e Donne, ma che sembra già così unita? Sarà la volta buona per Valentina Autiero, la quale cerca l’amore a Uomini e Donne già da oltre cinque anni? Tutti i follower della dama di Anzio attendono la notizia con grande trepidazione.