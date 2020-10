Verissimo – Anticipazioni 10 ottobre – Gli ospiti

Verissimo si prepara ad una nuova puntata che andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio del 10 ottobre 2020. In studio vedremo numerosi ospiti che si racconteranno alla padrona di casa, Silvia Toffanin.

Le anticipazioni di Verissimo ci parlano di Can Yaman, diventato popolare grazie alla sua partecipazione nella soap turca Daydreamer. Nel salotto avremo modo di vedere anche Lorella Cuccarini e altri volti noti dello spettacolo italiano.

Verissimo, anticipazioni 19 ottobre 2020

Can Yaman è uno degli ospiti più attesi della nuova puntata di Verissimo. Con il suo fascino irresistibile, l’attore è riuscito a ritagliarsi uno spazio speciale anche nel cuore degli italiani. Di recente, l’artista è stato anche ospite di C’è posta per te: dovremo attendere il via del programma di Maria De Filippi per vederlo nello studio e scoprire chi lo avrà chiamato. Purtroppo si parla del 2021. Lorella Cuccarini invece racconterà che cosa è successo nella sua carriera in seguito all’addio a La Vita in Diretta. La conduttrice ha ricevuto numerose critiche fin dal suo debutto nel programma di Rai 1 e ora è pronta a rimboccarsi le maniche. Il tutto facendo un bilancio dei suoi 35 anni di carriera televisiva.

Le anticipazioni di Verissimo ci svelano anche la presenza di Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia si è fatta notare quest’estate anche per la sua partecipazione a Temptation Island Vip: in questa nuova occasione si racconterà fra vita privata e professionale. Ci sarà spazio anche per Gerry Scotti, mattatore del piccolo schermo e prossimo a diventare nonno. Il figlio Edoardo infatti è in attesa di una bambina. In studio ci sarà anche una neo mamma, Cristina Marino, compagna di Luca Argentero, e Michele Morrone. Quest’ultimo considerato uno dei sex symbol del momento.