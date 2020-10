Veronica Ursida conferma ancora una volta la sua indipendenza e spiega all’interno del suo post Instagram quanto un uomo nella sua vita possa essere solamente un valore aggiunto. La fine della sua storia d’amore con Giovanni Longobardi infatti, ha cambiato completamente la vita della ex dama che lontano da Uomini e Donne ha cercato di rimettere insieme i pezzi tornando ancora una volta single.

Durante la giornata di ieri infatti, Veronica Ursida sottolinea ancora una volta sua indipendenza ma soprattutto quello che cerca da un uomo arrivata alla sua età. La dama cerca così di mostrarsi completa anche senza un uomo e lancia un forte messaggio all’interno dei suoi social Quali sono state le sue affermazioni?

Veronica Ursida sottolinea la sua indipendenza

La ex dama di Uomini e Donne torna a sorridere all’interno dei suoi social nonostante la fine della sua breve storia d’amore con Giovanni Longobardi. La coppia conosciuta all’interno del programma ha così cercato di vivere appieno la loro relazione che, è finita a causa di uno sbaglio da parte di entrambi. Nonostante la coppia sembra rimasta in buoni rapporti nonostante il distacco, Veronica ha continuato per settimane a mostrarsi triste e dispiaciuta per il grandissimo amore che provava nei confronti dell’ex cavaliere.

Durante la giornata di ieri però, Veronica ha deciso di lanciare un fortissimo messaggio all’interno del suo profilo Instagram spiegando alle donne che la seguono che un uomo deve essere solamente un valore aggiunto alla loro vita e anche alla sua. Quali sono state le sue affermazioni?

La ex dama di Uomini e Donne e il messaggio per il suo uomo futuro

Veronica Ursida afferma nel suo profilo Instagram: “Noi donne e mamme siamo queste. Io mi arrangio quando devo appendere un quadro, portare dei pacchi pesanti a casa, se il liquido lavavetri finisce lo riempio. Se ho finito l’acqua vado al centro commerciale e compro 3 casse d’acqua, se compro la scarpiera all’Ikea, leggo le istruzioni e me la monto. Se c’è un insetto in casa trovo il modo di buttarlo fuori. Sono estremamente indipendente. Se decido – perché́ altro non è che una scelta – di avere un uomo, è perché́ quest uomo deve darmi un valore aggiunto”.

La ex dama di Uomini e Donne ha così terminato affermando: “Non perché́ io ne abbia materialmente bisogno. Scelgo di avere un uomo perché́ ho voglia di lasciarmi andare, di sentirmi libera di essere stanca avendo la consapevolezza che di fame non muoio perché́ il mio uomo si preoccuperà̀ della cena al posto mio. […] Perché́ difende la nostra dignità̀ davanti a tutti e a tutti. Perché́ a parole ci so fare e so difendermi benissimo da sola, ma lui sta sempre un passo dietro di me, qualora dovessi averne bisogno. […] L’amore è anche una scelta. Coraggiosa, ma pur sempre una scelta. E nessuno sceglierebbe per sé qualcosa che non fa stare bene. Per cui se decidete di avere una persona al vostro fianco, dovete trarne beneficio. Altrimenti si chiama “masochismo“.