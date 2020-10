Cosa succede se mangi nutella tutti i giorni? Ecco cosa devi sapere

La Nutella è un vero e proprio classico: simbolo del successo della Ferrero, è apprezzata sia quando si parla di colazione, sia quando si ha a che fare con momenti in cui si ha voglia di concedersi una leccornia.

Sono tantissime le persone che, in virtù di quanto appena ricordato, la consumano quotidianamente. Cosa succede se mangi Nutella tutti i giorni? Nelle prossime righe, puoi trovare la risposta a questa domanda.

Mangiare Nutella tutti i giorni: gli effetti sulla salute

Mangiare Nutella tutti i giorni non è di per sé un problema. Come in tutti i casi, infatti, entrano in gioco numerosi fattori. Tra questi rientra senza dubbio la quantità. In virtù dell’alto contenuto di zuccheri e di grassi saturi, la cosa migliore da fare è moderare le quantità.

Il grosso problema, infatti, è quello delle calorie. In media, 15 grammi di nutella ne apportano 81. Per questo, se si hanno problemi di peso o se si ha intenzione di mantenersi in forma è opportuno fare attenzione.

Alla domanda “Cosa succede se mangi Nutella tutti i giorni?” non è quindi possibile rispondere in maniera univoca. Tutto, infatti, dipende dalla situazione di partenza. Chi la consuma quotidianamente e si trova in una condizione di sovrappeso o di iperglicemia, può infatti andare incontro a un peggioramento di tale situazione.

Da considerare è anche quello che si mangia nel resto della giornata. Se si ha un’alimentazione equilibrata dal punto di vista dei principi nutritivi assunti, a meno che il nutrizionista di fiducia non lo vieti si può iniziare la giornata spalmando un cucchiaino di Nutella sul pane o sulle fette biscottate.

Alternative alla Nutella

Chi ha la passione per le creme spalmabili e la necessità di rimanere in forma, può considerare diverse alternative alla Nutella. Di cosa stiamo parlando? Di creme spalmabili biologiche e meno caloriche. Tra queste, troviamo prodotti caratterizzati da quantità più basse di zucchero raffinato, nutriente che non ha alcun potere saziante.

Da non dimenticare sono anche le creme spalmabili caratterizzate dall’assenza di olio di palma, un ingrediente contro il quale si punta spesso il dito in quanto estremamente calorico. Un altro ingrediente che è meglio evitare è la lecitina di soia. Interessante, inoltre, è la possibilità di trovare in commercio creme spalmabile caratterizzate dalla presenza di dolcificanti naturali, come per esempio lo sciroppo di virus. Concludiamo facendo presente che, leggendo l’etichetta, bisogna controllare che l’ingrediente principale siano le nocciole.