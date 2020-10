Cosa succede se si mangia maionese tutti i giorni? Risponde la medicina

Cosa succede se si mangia maionese tutti i giorni? Se ti stai facendo questa domanda relativamente a una delle salse cremose più famose in assoluto, nelle prossime righe dell’articolo puoi trovare la risposta.

Maionese: cosa succede se la si mangia tutti i giorni

Quando si parla degli effetti sulla salute derivanti dal mangiare la maionese tutti i giorni, è impossibile non rammentare il fatto che questa salsa cremosa è caratterizzata da un’importante quantità di alimenti che apportano grassi saturi, nutrienti che possono rivelarsi rischiosi per la salute del cuore.

Nel caso delle uova, inoltre, si parla di un contenuto non indifferente di colesterolo. Attenzione: non stiamo dicendo che siano pericolose in generale. Se si hanno problemi di cuore o valori di colesterolo già non bassissimi, è opportuno moderare il loro consumo. Questa regola di buonsenso vale per gli alimenti che le contengono, come per esempio la maionese.

Nel momento in cui ci si chiede cosa succede se mangia la maionese tutti i giorni, è doveroso fare un cenno al caso della maionese industriale. In questo frangente, si parla dell’utilizzo di ingredienti come l’olio di palma, caratterizzati da un apporto calorico non indifferente.

Per dare qualche numero in merito, facciamo presente che in un singolo cucchiaio di maionese apporta oltre 90 calorie. Alla luce di ciò, sia che si segua una dieta dimagrante, sia che si abbia un regime alimentare normo calorico, è opportuno fare attenzione alla quantità di maionese assunta.

Consumarla tutti i giorni non è il massimo. Idealmente, bisognerebbe limitarsi al consumo di 2/3 cucchiaini a pasto e in occasioni sporadiche. Se si ama questa salsa e non si ha intenzione di rinunciarvi, un consiglio molto utile prevede il fatto di portare in tavola quella artigianale.

Dal punto di vista dell’apporto calorico non cambia molto rispetto a quella industriale. Di certo c’è che, per quanto riguarda la qualità delle materie prime, ci si guadagna eccome. Se vuoi scoprire come si preparara la maionese in casa, seguici nel prossimo paragrafo.

Maionese fatta in casa

La preparazione della maionese fatta in casa è molto semplice. Si parte prendendo due tuorli d’uovo e mettendoli in una ciotola dai bordi alti. Il passo successivo prevede il fatto di aggiungere qualche goccia di limone. Si procede sbattendo il tutto con la frusta. Nel frattempo, si versa l’olio a filo, più volte e con lentezza.

Non appena la maionese è montata, si procede aggiungendo sale, pepe e aceto. Dopo aver mescolato energicamente per pochi secondi, la maionese è pronta. Concludiamo facendo presente che, prima di iniziare ad assumerla, è il caso di accertarsi di non essere allergici alle proteine delle uova.