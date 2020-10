Ecco gli uomini più problematici dello zodiaco, state all’erta!

Da sempre i “cattivi ragazzi” sono croce e delizia delle relazioni sentimentali: razionalmente è consigliabile star loro alla larga, ma forse è proprio questo che li rende affascinanti.

Quasi sempre però chi entra a far parte di questa lista porta solo problemi, creandoli dal nulla per se stessi e per chi gli sta vicino. Ecco i segni zodiacali appartenenti alla categoria maschili da evitare in una relazione se non si vogliono avere cattive sorprese.

Leone

Un segno molto competitivo e bisognoso di attenzione, gli uomini nati sotto il Leone manifestano il proprio innato carisma in svariati modi, quasi tutti legati al culto della personalità: scherzi, battute ma anche un lato profondamente “machiavellico” che li rende molto difficili da mettere in difficoltà con le parole, tanto da aver sviluppato una serie di “scappatoie linguistiche” per evitare i problemi. Sembra prediligere situazioni problematiche che magari stimolano la sua personalità.

Gemelli

Ecco il tipico segno che dovrebbe “mettere in guardia” chi non vuole una relazione tumultuosa: i nati sotto i Gemelli, esattamente come la rappresentazione grafica che li rappresenta, presentano molto spesso una sorta di doppia personalità: dotati spesso di un fare magnetico e affascinante, riescono ad infilarsi in situazioni contorte e problematiche che li porta anche a cambi di umore piuttosto repentini.

Sagittario

Più evidente il loro modo di fare poco accorto e decisamente non avvezzo alla prudenza, visto che il Sagittario è molto istintivo e non paziente: non è un maestro nelle pianificazioni e decide spesso di agire sul momento, mettendosi spesso nei guai.

Bilancia

Altro segno problematico in modo non subito evidente: il loro fare serafico e appartentemente saggio spesso trae in inganno dato che è un abile manipolatore: quando conosce qualcuno di nuovo parte subito all’attacco e tende ad influenzarlo fino a che non risulta utile alla sua persona.