Per fare amicizia coi gatti serve socchiudere loro i nostri occhi. La notizia arriva da uno studio britannico rilanciato nelle scorse ore da SkyTG24 che ha studiato il comportamento dei nostri amici felini e ha individuato un comportamento che può servire ad accattivarsi le simpatie di un gatto. Secondo questo studio basterebbe socchiudere lentamente gli occhi e poi serrare le palpebre per un paio di secondi: questo significa emulare un’espressione che i gatti utilizzano per comunicare fra loro e che è estremamente frequente.

Fare amicizia col gatto? Basta socchiudere gli occhi

Secondo gli autori dello studio, un team di ricercatori delle università del Sussex e Portsmouth, l’espressione formata dal socchiudere leggermente gli occhi verrebbe letta dai felini come un segnale positivo, l’equivalente di un sorriso. I risultati della ricerca sono stati sulle pagine della famosa rivista specializzata Nature e dimostrano che questa tecnica può fornire una forma di comunicazione positiva tra gatti e esseri umani.

Sono due gli esperimenti portati avanti dalla squadra di ricercatori capitanata da Tasmin Humphrey e dalla professoressa Karen McComb, scienziati del comportamento animale dell’Università del Sussex. Nel primo esperimento, condotto su 21 gatti diversi, si è visto che i mici erano maggiormente propensi a rispondere con un “sorriso” ai proprietari che rivolgevano loro l’ammiccamento della chiusura degli occhi rispetto a chi non interagisse con loro. Nel secondo esperimento è stato invece dimostrato che il gatto ha più facilità ad avvicinarsi alla mano tesa di un estraneo che gli si avvicina chiudendo gli occhi nella sua direzione rispetto a coloro che non l’avevano usata.

Tasmin Humphrey, coordinatore dello studio, ha rilasciato un’intervista sui risultati dello studio sintetizzata così su SkyTG24: “È possibile ipotizzare che i gatti abbiano sviluppato questo lento ammiccamento perché noi umani lo percepiamo come un segnale positivo: i gatti potrebbero aver imparato che gli umani li premiano quando rispondono allo sguardo. È anche possibile che l’ammiccamento sia nato nei gatti come un modo per interrompere uno sguardo fisso, che può essere interpretato come una minaccia nelle interazioni sociali. Questi risultati potrebbero essere utili anche a valutare il benessere dei gatti in varie situazioni, come dal veterinario o nei rifugi”.

Insomma, socchiudere gli occhi al nostro gatto che ci guarda aiuta a costruire un rapporto di maggior fiducia reciproca, anche perché lo sguardo fisso negli occhi dei gatti può avere significati negativi, di sfida. Il gatto si abbandona più volentieri all’umano che gli chiude gli occhi piuttosto che a quello che non distoglie lo sguardo su di lui. Si tratta certamente di un’estensione di significato e significante dalla vita sociale felina a quella intermediata tra il gatto e l’essere umano.

