Gemma Galgani scatta il bacio | Anticipazioni Uomini e Donne 12 Ottobre

Si prospettano colpi di scena per Gemma Galgani protagonista indiscussa del parterre femminile over. La dama ha intrapreso una frequentazione con un cavaliere, che però quando fa un passo verso di lei, ecco che arriva qualcosa che la scombussola.

Finalmente sembra aver trovato qualcuno che le interessi davvero, ma soprattutto che non la faccia dubitare di essere lì soltanto per cercare un po’ di visibilità usandola come mezzo. Messi da parte Nicola e Paolo, torna ad essere felice con Biagio.

Gemma Galgani scatta il bacio

Novità a Uomini e Donne per la puntata che potremo vedere domani in cui troveremo al centro dello studio Gemma Galgani con i suoi soliti battibecchi con Tina Cipollari che non la lascia stare neanche un minuto per ogni cosa. Una settimana che l’ha resa radiosa, entra sulle note della canzone “Finché la barca va” e già da questo l’opinionista è pronta a punzecchiarla, minando a infastidirla. Ma tutta questa felicità ha un nome ed è proprio Biagio, che l’ha stravolta con una cosa successa in esterna.

Parliamo proprio di un’emozione unica per la dama che crede ancora nell’amore e lo cerca nell’uomo che ha di fronte infatti, viene raccontato un episodio che lascia tutti senza parole. Durante la serata è scattato un bacio anzi, un bel bacio a detta di entrambi. Con l’aggiunta di un regalo speciale da parte di Biagio che decide di donare un’orchidea alla dama, che apprezza lusingata dal gesto.

Dama di Uomini e Donne e la batosta finale

Gemma Galgani felice della sua serata con Biagio entra in studio con tantissime aspettative positive che ben presto verranno smontate direttamente da Maria De Filippi. La conduttrice infatti, confessa alla stessa dama che l’orchidea regalatale da Biagio e arrivata anche a ben altre due dame di cui lei non era affatto a conoscenza. Una grandissima delusione per Gemma Galgani che, non si aspettava nulla del genere e che molto rammaricata a deciso di prendersi del tempo per riflettere.

Così la dama ha scoperto in studio di non essere l’unica persona a cui Biagio è interessato rimanendo visibilmente dispiaciuta ma decidendo di continuare ad uscire con lui.