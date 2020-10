Giulio Raselli si dimostra disperato senza Giulia D’Urso e decide di lanciare un forte messaggio all’interno del suo profilo Instagram dedicato a lei. Durante la serata di ieri infatti, l’ex tronista ha deciso di riguardare ancora una volta la scelta avvenuta a Uomini e Donne che li ha visti protagonisti assoluti.

La loro storia d’amore infatti, sembra ormai essere finita tanto che la stessa ex corteggiatrice ha deciso di tornare a vivere da sola lontano da Giulio. Tra loro due nonostante non sia ancora molto chiaro quello che sia realmente successo, c’è una grandissima distanza che, agli occhi dei fan non ispira tantissima fiducia. Cosa sta succedendo intorno a Giulio Raselli?

Giulio Raselli disperato senza Giulia D’Urso

L’ex tronista di Uomini e Donne ha mostrato fin da subito la sua grande storia d’amore con Giulia nascondendo i problemi e le divergenze caratteriali. Questo infatti, li ha spinti durante l’estate a prendere una pausa dalla coppia che, è finita col prendere la decisione più drastica possibile; la fine della loro storia d’amore. È stato proprio Giulio Raselli a spiegare nelle sue storie Instagram la decisione presa dalla coppia che, a malincuore ha dovuto accettare senza compromessi.

Durante la serata di ieri, ha deciso di caricare direttamente nella sua tv la scelta avvenuta proprio un anno fa a Uomini e Donne. Giulio Raselli ha così deciso di condividere con i suoi fan il momento in cui era felice insieme a Giulia D’Urso mostrandosi molto dispiaciuto per la loro rottura. Qualcosa però, sembra non convincere i fan del programma che ormai da un anno seguono la loro storia d’amore. Qual è il dubbio dei fan?

Ex tronista non sembra convincere tutti

Nonostante la coppia non abiti più effettivamente insieme, i fan del programma sembrano non essere pienamente convinti della loro definitiva rottura. L’ex cavaliere di Uomini e Donne infatti, avrebbe risposto durante le settimane passate di tornar in tv senza specificare in cosa in realtà parlasse.

Proprio questa frase infatti, ha insospettito i social che sono convinti ancora una volta che intorno alla loro rottura ci sia un nuovo incontro all’interno dello studio di Uomini e Donne. I fan credono che entrambi siano d’accordo e che torneranno a far pace quanto la redazione del programma li chiamerà per spiegare cosa sia accaduto a un anno di distanza dalla scelta.