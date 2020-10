Jessica Antonini continua a tener banco al centro del gossip e la causa questa volta sembrano essere le sue mutandine che, a detta dei fan mostra senza farci troppo caso. La ex tronista di Uomini e Donne si trova così ancora una volta a dover giustificare e spiegare la sua ennesima azione.

Durante la serata di ieri, la ex tronista ha deciso di dedicarsi e regalarsi una serata intima insieme al suo nuovo compagno Davide Lorusso. Questo l’ha spinta a scegliere un outfit perfetto per l’occasione decidendo di mostrarlo così anche ai suoi fan. Proprio in quel momento però, Jessica senza farci caso sembra mostrare un dettaglio importante ma soprattutto intimo. Di cosa stiamo parlando?

Jessica Antonini mostra le mutandine

La ex tronista di Uomini e Donne sembra non riuscire ad avere un momento di tranquillità a causa dei tantissimi gossip che, costantemente emergono su di lei e sul suo percorso all’interno del programma. Jessica Antonini infatti, diverse settimane fa era stata accusata di conoscere ancor prima di Uomini e Donne lo stesso Davide Lorusso a causa di alcune coincidente all’interno delle loro vecchie foto. Sperata questa occasione in cui entrambi hanno spiegato di non essersi mai visti prima, la ex tronista è stata accusata di aver scelto fin troppo velocemente con cui uscire da Uomini e Donne.

Il suo carattere schietto ma molto diretto l’ha così spinta a prendere il suo percorso all’interno del talk show di Maria De Filippi molto di pancia. Lei stessa infatti, si è mostrata molto “vogliosa” nel voler vivere senza telecamere ma soprattutto nel quotidiano il corteggiatore che, sembra averle rapito il cuore. Il loro rapporto nonostante sia molto preso sembra prendere una piega positiva e proprio per questo la neo coppia si gode le prime settimane insieme.

Ex tronista giustifica l’accaduto | FOTO

Durante la serata di ieri mentre Jessica Antonini provava il suo abbigliamento per la cena con Davide Lorusso, nelle sue storie Instagram i fan più accaniti della ex tronista hanno guardato un dettaglio che non è affatto passato inosservato. Jessica piegandosi per mostrare meglio la camicetta ha lasciato intravedere le sue mutandine, ma saranno realmente quelle?

Pochi minuti dopo, la stessa ex tronista ha deciso di giustificare e spiegare l’accaduto sul suo profilo Instagram affermando: “Per i più criticoni maliziosi, non sono mutandine che sbucano nella storia ma è la camicia”.