Le due vie del destino – Trama e cast del film

Le due vie del destino è il film che Rete4 propone per la sua prima serata di oggi, domenica 11 ottobre 2020, in prima Tv. La pellicola risale al 2013 ed è diretta da Jonathan Teplitzky. Si tratta inoltre dell’adattamento per il grande schermo dell’autobiografia omonima di Eric Lomax.

La trama de Le due vie del destino ci parla di un ufficiale britannico che durante la Seconda Guerra Mondiale verrà catturato dai nemici. Finirà in prigionia, dove diventerà testimone delle crudeltà inflitte ai suoi simili. Di seguito gli altri dettagli e il cast completo del film.

Le due vie del destino – La trama

Eric Lomax è addetto ai segnali e con una grande passione per le ferrovie. Nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, l’ufficiale verrà catturato assieme a migliaia di giovani giapponesi. Verranno tutti inviati alla Ferrovia della morte, un campo di prigionia rinomato per le condizioni climatiche e per aver provocato il decesso di metà dei prigionieri. Mentre cerca di sopravvivere, Lomax assiste alle torture inflitte agli uomini e riesce a costruire in segreto una radio. I nemici però lo scopriranno e tortureranno per questo.

Alcuni anni dopo, la guerra è ormai finita e Lomax è riuscito a sopravvivere. Le esperienze vissute nel campo però gli hanno provocato forti traumi psicologici e così preferisce isolarsi dal resto del mondo. La trama de Le due vie del destino ci rivela che Eric verrà perseguitato dal ricordo di Takashi Nagase, il giapponese che lo ha torturato.

Le due vie del destino – Il cast

Il cast de Le due vie del destino è guidato da Colin Firth, che vedremo nei panni del protagonista Eric Lomax. Al suo fianco Nicole Kidman nei panni della moglie Patricia Wallace e Stellan Skarsgard in quelli di Finlay. Sono presenti inoltre Jeremy Irvine per il personaggio di Eric da giovane e Hiroyuki Sanada nel ruolo di Takashi Nagase. Sam Reid presta invece il volto per Finlay da giovane, mentre Tanroh Ishida interpreta Nagase da giovane.