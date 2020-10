Luca Argentero a Domenica In – La dedica d’amore per la compagna

Luca Argentero sta affrontando un tour de force fra gli spettacoli televisivi. In previsione della ripartenza di Doc, l’attore ha deciso di presentarsi a Domenica In per parlare della sua vita privata e professionale.

Al centro della sua intervista la compagna Cristina Marino, incontrati grazie al set di un film e mai più lasciati. I due poi sono diventati da poco genitori di Nina e sono nel pieno della felicità di coppia.

Luca Argentero a Domenica In – “Cristina è una delle fortune più grandi”

Luca Argentero è innamoratissimo della sua Cristina ed è ricambiato. Alcuni giorni fa l’attrice ha confermato in tv uno dei rumors diffusi nei giornali di gossip negli ultimi giorni: presto diventeranno marito e moglie. “I nonni sono importanti nella conduzione di una famiglia”, ha detto invece lui a Mara Venier, “e volevamo sentirli su Nina”. Ecco perchè la loro bambina ha il doppio nome, un omaggio alle nonne di entrambi. Il pensiero di Argentero poi si è diretto verso Ferzan Ozpetek, il regista che gli ha dato la possibilità di conoscere la recitazione nel 2007. A 15 anni di Saturno Contro, l’artista si è preso una pausa solo in questo periodo per occuparsi della famiglia.

Luca Argentero ha poi parlato di Doc – nelle tue mani, il medical drama tutto italiano che lo vede come protagonista. Secondo l’attore, il prodotto targato Rai potrebbe aver addirittura regalato al pubblico un nuovo Montalbano. Intanto si vocifera già su una seconda stagione, ma Luca è rimasto abbottonato in merito. “Non mi era mai capitato di essere fermato per strada per un personaggio specifico”, ha rivelato, “di essere chiamato Doc da padri e figli. La serie ha radunato famiglie davanti alla tv, non ci si litigava più il telecomando”.