Maria De Filippi a Domenica In – “È stato un anno e mezzo in terapia intensiva”

Maria De Filippi si racconta a Domenica In: dopo averla corteggiata a lungo, Mara Venier è finalmente riuscita ad avere la moglie di Maurizio Costanzo nel suo salotto. A pochi passi dal ritorno del suo C’è posta per te, la regina Mediaset ha raccontato alcuni episodi della sua vita a cuore aperto.

Fra cui la malattia del padre e il dramma vissuto in quegli anni. Maria De Filippi non è riuscita a trattenere le lacrime: un momento difficile che ancora oggi continua a colpirla nel profondo.

Maria De Filippi racconta la malattia del padre – “Dolori che ti accompagnano per tutta la vita”

Maria De Filippi aveva solo 28 anni quando il padre è scomparso. Gli “Fu diagnosticato un tumore al pancreas. È stato operato e poi per alcune complicazioni è passato in terapia intensiva. Lì è stato per un anno e mezzo”. Per Maria è difficile ricordare quei momenti, trascorsi al fianco dell’amato fratello. Quest’ultimo poi rimaneva all’esterno dell’ospedale perchè aveva paura. “Poi è uscito e abbiamo fatto due tentativi in una clinica per la riabilitazione”, ha aggiunto, “è morto improvvisamente in una sera di agosto”.

Anche la De Filippi però ha visto la morte da vicino. Nel ’93 è stata vittima di un attentato volto a colpire Maurizio Costanzo. Il 14 maggio di quell’anno, la mafia infatti ha deciso di fare una rappresaglia contro il noto giornalista, causando diversi feriti. “Loro stavano sul sedile posteriore, con il cane sul tappetino”, ha raccontato al Corriere della Sera, “ho tutto stampato in mente. Saliamo all’uscita del teatro Parioli. Metto in moto, parto”. Poi il percorso in via Fauro e la svolta a sinistra qualche istante dopo lo scoppio della bomba.