In una puntata di Uomini e Donne abbiamo potuto ascoltare la storia di un uomo che sta rinascendo dopo un periodo davvero molto bui, parliamo di Nicola Mazzitelli, il quale si è liberato di un peso che portava sulla schiena da troppo tempo.

Attaccato per alcuni suoi atteggiamenti, le persone in studio e fuori, non riuscivano a capire il motivo di questi non riuscendo di conseguenza ad inquadrare il cavaliere, che si è sempre mostrato distaccato nel contatto fisico con le donne. Così grazie ad una richiesta di spiegazione da parte del tronista Gianluca, ha raccontato la sua storia che ha commosso tutti.

Nicola Mazzitelli la rinascita

Il cavaliere ha varcato questa nuova edizione di Uomini e Donne con la speranza di riuscire a superare la diffidenza che ha verso le persone, determinato a trovare finalmente un nuovo amore dopo la storia passata che lo ha segnato. Di fronte al suo comportamento in molti si sono chiesti che cosa abbia passato così Nicola ha deciso di sfogarsi in studio raccontando il periodo difficile da cui sta uscendo. Infatti, confessa di aver subito un incidente cinque anni fa, dove i medici non gli avevano data la minima possibilità di tornare a camminare affermando di esserci il rischio di amputare entrambi le gambe.

Da quel momento in poi è dimagrito fino a pesare 30 kg (ora finalmente è tornato nel suo peso forma) e tutte le persone che aveva attorno hanno deciso di abbandonarlo, addirittura ai tempi si doveva sposare con la sua ex compagna ma questo passo non è mai avvenuto. Così ha sviluppato una paura nel fidarsi del prossimo, soprattutto verso le donne con cui non riesce ancora a sentirsi così sicuro da avere un contatto fisico. Ma Nicola è un uomo forte e determinato, ha saputo rialzarsi e ha dimostrare ai medici di sbagliarsi tornando a giocare a calcio e ha praticare boxe a livello agonistico, una delle sue più grandi passioni. Intervistato nel magazine di Uomini e Donne racconta la sua rinascita, leggiamo le sue fortissime parole.

Il cavaliere afferma: ”Sono pronto a rimettermi in gioco”

Questo periodo è il più importante per lui, visto che sta uscendo da quel tunnel senza luce che da tempo lo aveva inghiottito:” Ho lottato tanto, ho attraversato un periodo molto buio ma ora sto meglio, anche fisicamente. È da tempo che ho ricominciato a giocare a calcio. […] Oltre al calcio, sono riuscito a riprendere in mano anche la nobile arte del pugilato a livello agonistico. Per quanto riguarda il mio carattere, quello che posso dirle è che se un tempo mi schierato sempre dalla parte dei più forti, ora mi sento invece in dovere di difendere i più deboli, di non girarmi dall’altra parte quando vedo un’ingiustizia. Anche dal punto di vista lavorativo sono tornato a galla e sono riuscito a riprendermi studiando tantissimo”. Infatti, Nicola è riuscito ad aprire a Vicenza una nuova sede di una storica gelateria che procede per il meglio.

Per quanto riguarda le questioni di cuore il cavaliere ha davvero tanto da dare e non vuole tirarsi assolutamente indietro:” Quando Gianluca mi ha dato l’opportunità di raccontare la mia storia davanti a tutti chiedendo i motivi di alcuni miei atteggiamenti, per me è stata una vera e propria liberazione. Per questo ho deciso di mandargli quel biglietto. Ora mi sento davvero leggero e sono pronto a mettere in gioco il mio cuore, ma sempre nel rispetto dei miei tempi”.