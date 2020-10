Nicola Vivarelli ha paura fuori Uomini e Donne: “Vorrei fosse possibile…”

Nicola Vivarelli ha paura del tempo che scorre e decide di lanciare un forte messaggio sul suo profilo Instagram cercando di far trasparire tutte le sue emozioni. Il cavaliere di Uomini e Donne stanco delle tantissime accuse all’interno del programma si dedica completamente alla sua grandissima passione.

La frequentazione terminata con Gemma Galgani, ha portato il cavaliere di Uomini e Donne ha rivalutare completamente il suo pensiero nei confronti della dama. Nicola infatti, più volte all’interno dello studio ha spiegato di aver trovato una dama completamente diversa fuori dal programma in confronto a quella che, ogni giorno si vede in televisione. La vera paura di Nicola Vivarelli però, non sembra essere la ricerca costante di amore ma bensì la paura del tempo che trascorre troppo veloce. Quali sono state le sue affermazioni?

Nicola Vivarelli ha paura del tempo

Il cavaliere del parterre maschile di Uomini e Donne è stanco di vedere il tempo che passa così velocemente senza avere nessuna possibilità di rallentarlo. Proprio per questo infatti, durante la giornata di ieri Nicola Vivarelli lancia un forte messaggio ai suoi fan sul profilo Instagram. Nessuno si sarebbe mai aspettato che Nicola avesse così tanta paura da arriva al punto di mostrarsi debole agli oggi dei social.

Nicola Vivarelli ha più volte manifestato il suo grandissimo interesse per la fotografia che ne corso degli anni è diventato un vero e proprio hobby. Un hobby che molto spesso condivide con i suoi amici ma anche da solo che nel suo piccolo lo aiuta a rallentare il tempo grazie ai tantissimi ricordi sottoforma di fotografia. Quali sono state le parole che Nicola ha condiviso con i suoi fan?

Cavaliere e l’hobby per la fotografia

Nicola durante la giornata di ieri ha caricato una sua foto Instagram mostrandosi alle prese con la sua grandissima passione. Il tutto però, è stato accompagnato da una didascalia molto importante per lui: “Non mi sono mai chiesto perché scattassi delle foto. In realtà la mia è soltanto una battaglia disperata contro l’idea che siamo tutti destinati a scomparire”.

Il cavaliere ha così terminato spiegando: “Vorrei fosse possibile impedire al tempo di scorrere, lo so, è pura follia…ma sono sicuro che non c’è cosa più bella che racchiudere certi momenti in una piccola cornice, in grado di immortalare un attimo di gioia destinato a scomparire. Il mondo è a colori, la realtà è in bianco e nero”.