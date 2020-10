Oroscopo Branko – domani lunedì 12 ottobre 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì 12 ottobre 2020. Siamo a un nuovo lunedì. La settimana sta per cominciare: quali soprese riserveranno i pianeti a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Per scoprirlo, leggi l’oroscopo di Branko per domani, rivolto agli ultimi 4 segni dello zodiaco, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani lunedì 12 ottobre 2020: Sagittario

Come preannuncia l’oroscopo di Branko domani qualcuno s’imbatterà in un amore straniero. Si prospetta un inizio settimana decisamente intrigante dal punto di vista sentimentale!

Previsioni Branko domani lunedì 12 ottobre 2020: Capricorno

Domani potrebbe rivelarsi una giornata un po’ delicata. Forse avrai bisogno di un sostegno, di sentire qualcuno vicino e invece i tuoi amici saranno lontani. Se così fosse, non demoralizzarti! Sarà solo un momento passeggero.

Oroscopo domani lunedì 12 ottobre 2020: Acquario

Come prevede l’astrologo Branko domani Mercurio nel segno dello Scorpione potrebbe provocare qualche manovra strana, qualche affare poco chiaro, facendoti correre il ischio di infilarti in situazioni ambigue. Sii prudente!

Oroscopo domani lunedì 12 ottobre 2020: Pesci

Secondo le previsioni astrali di Branko domani sarà una giornata molto interessante, soprattutto per ciò che concerne il lavoro. Potresti ricevere un nuovo incarico, qualcosa di importante che attendevi da tempo! Rimboccati le maniche e datti da fare!