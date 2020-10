Oroscopo Branko- settimana dal 12 al 18 ottobre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come tutte le domeniche, l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal 12 all’18 ottobre 2020. Sta per iniziare un nuovo lunedì! Partirà con il piede giusto la settimana dei segni zodiacali? Se sei curioso di scoprirlo, leggi le seguenti previsioni astrologiche rivolte a tutti i segni, tratte dall’oroscopo di Branko per la prossima settimana.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la prossima settimana comincerà alla grande: lunedì potresti imbatterti in una nuova passione. Martedì otterrai dei risultati molto soddisfacenti sul lavoro, mentre venerdì dovrai fare molta attenzione, perché sarai nervoso e distratto.

Toro

Lunedì potrebbe nascere delle incomprensioni in famiglia: sii prudente! Mercoledì l’amore andrà a gonfie vele e tu sarai davvero sicuro del tuo rapporto. La domenica potrebbe portarti qualche complicazione con un ex.

Gemelli

Lunedì potrai lavorare percependo una buona armonia con i colleghi, mentre martedì un parente anziano potrebbe avere bisogno del tuo aiuto. Venerdì qualcuno s’imbatterà nell’amore vero.

Cancro

Lunedì dovrai fare molta attenzione, perché potresti ritrovarti molte spese a cui fare fronte. Mercoledì qualche single potrebbe inciampare in un giovane amore, mentre venerdì potrebbero nascere delle tensioni in famiglia.

Leone

Come prevede l’oroscopo di Branko la prossima settimana partirà con il piede giusto. Lunedì avrai un bell spirito di iniziativa e buone idee, martedì otterrai incassi imprevisti. Venerdì nuove opportunità potrebbero bussare alla tua porta.

Vergine

Martedì sarai pieno di fascino e potrai fare strage di cuori, se solo lo vorrai. Mercoledì la Luna sarà nel tuo segno e ti regalerà energia e buone intuizioni, mentre venerdì potrai chiudere un buon affare.

Bilancia

Lunedì scoprirai di poter contare su degli alleati preziosi, mentre martedì dovrai sforzarti di non chiuderti in te stesso. La domenica ch è in coppia rischierà di sembrare troppo possessivo nei confronti del partner.

Scorpione

Martedì dovresti cercare degli alleati sul lavoro, mentre mercoledì sarà la giornata ideale per allargare la tua rete di contatti. Il weekend sarà decisamente promettente: potrai vivere un sabato e una domenica all’insegna della passione.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko la prossima settimana comincerà con l’amore come protagonista indiscusso. Lunedì qualcuno si imbatterà in un amore straniero, mentre martedì potresti essere tentato da alcune trasgressioni. Venerdì farai un incontro che si rivelerà utile per il futuro.

Capricorno

Martedì potrebbe spuntare fuori l’occasione di un viaggio di lavoro, mercoledì dovrai fronteggiare qualche possibile rivale sul lavoro che cercherà di ostacolare la tua carriera. Giovedì potresti soffrire di un forte stress:sii prudente!

Acquario

Lunedì potresti incappare in una situazione poco chiara, per questa ragione martedì sarà necessario aprire gli occhi e fare molta attenzione. Sabato potresti fare molta fatica ad affrontare un chiarimento con una persona importante.

Pesci

Lunedì potresti ricevere un nuovo incarico di lavoro, martedì invece dovrai usare molta cautela, soprattutto se sentirai pettegolezzi al tuo riguardo. Venerdì sarà una giornata favorevole per chi sta aspettando un finanziamento.