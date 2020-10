Oroscopo Paolo Fox – settimana dal 12 al 18 ottobre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come ogni domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 12 all’18 ottobre. Stiamo per iniziare una nuova settimana. Quali segni zodiacali saranno favoriti dalle stelle e quali, invece, verranno presi di punta durante le prossime giornate? Se sei curioso di scoprirlo, leggi in anteprima l’oroscopo di Paolo Fox per la prossima settimana, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la prossima settimana sarà caratterizzata da alti e bassi. In amore dovresti chiarire ogni questione rimasta in sospeso, così potrai recuperare l’armonia persa. Occhio alla giornata di sabato! Sul lavoro potrebbero muoversi le acque, ma per il momento evita mosse rischiose. Cerca di gestire con più attenzione le tue finanze.

Toro

In amore avrai Venere dalla tua parte, ben disposta a proteggere le relazioni. Tu dovrai provare, però, a non stuzzicare troppo il partner, evita di metterlo in difficoltà, soprattutto durante il prossimo fine settimana. Quando sei con il partner, dovresti evitare di parlare continuamente di lavoro! Sul fronte lavorativo dovrai darti da fare, non perdere nemmeno un’occasione fino a novembre incluso, dopodiché le cose si complicheranno.

Gemelli

In amore potrebbero nascere nuove tensioni. I rapporti appena nati fanno fatica a decollare; chi ha chiuso da poco una storia continuerà a pensare al passato. Tieni duro, presto la ruota comincerà a girare! Occhio soprattutto alle relazioni con il Sagittario e il Leone. Sul lavoro stai affrontando un periodo di assestamento che finirà a dicembre. Se incapperai in qualche imprevisto, non prendertela!

Cancro

Si prospettano giornate favorevoli per la vita sentimentale. Venere favorevole ti sosterrà in ogni tua scelta: sia che tu decida di portare avanti una stori o che tu decida di troncarla. Qualcuno potrebbe sentire la necessità di riprendersi i propri spazi. Sul lavoro dovrai fare i conti con l’opposizione di Giove e Saturno fino alla fine del 2020. Il prossimo anno ti spingerà a prendere decisioni importanti.

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la prossima settimana comincerà con la Luna nel tuo segno e ti darà una bella motivazione, soprattutto in amore. Riuscirai a uscire fuori dalle situazioni complesse con più facilità. Fai attenzione a non litigare per colpa dei soldi! Bei momenti all’orizzonte.

Vergine

Con Venere ancora nel tuo segno sarà facile trovare una persona interessante. Le coppie di vecchia data potranno valutare progetti importanti. Martedì sarà una giornata particolarmente promettente, grazie a Venere e alla Luna favorevoli. Sul lavoro qualcuno riceverà una proposta da non sottovalutare.

Bilancia

Cerca di aprirti di più all’amore, evita le discussioni legate ai soldi! A fine mese Venere raggiungerà il tuo segno e verrà a darti manforte. Più si avvicina la fine del 2020 e più avrai la possibilità di recuperare. Non farti travolgere dalle preoccupazioni, anche sul lavoro: molto presto le cose gireranno per il verso giusto!

Scorpione

In amore potresti avere nuove incertezze chi sciuperanno il tuo umore. Anche se non mancherà la passione, potresti non sentirti del tutto soddisfatto, perché avrai bisogno di maggiori conferme. Sul lavoro dovrai prendere delle decisioni importanti. Da martedì le cose si sistemeranno, ma fai attenzione a non scatenare delle polemiche!

Sagittario

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox la prossima settimana comincerà con qualche difficoltà in amore. Forse ti manca la tua amata libertà oppure hai cominciato una storia senza troppa convinzione e adesso ti sei pentito. Chi è impegnato dovrà usare cautela mercoledì e giovedì. Sul lavoro è il tempo più adatto a fare richieste: nel 2021 riceverai le risposte.

Capricorno

Venere in buon aspetto ti regalerà carisma e fascino. Molla i freni inibitori e lasciati andare! Le coppie potranno iniziare a valutare dei progetti ambiziosi. Servirà prudenza solamente durante il sabato! La parte centrale della settimana ti porterà novità sul lavoro.

Acquario

In amore dovrai armarti di molta prudenza. Cerca di non fare polemiche ed evita le discussioni più che potrai! Forse sentirai il bisogno di più comprensione da parte del partner. Qualcuno dovrà prendere una decisioni importante o dovrà risolvere un problema. Sul lavoro si stanno muovendo le acque, ma vedrai i risultati soltanto il prossimo anno. Attenzione alle spese!

Pesci

In amore potresti continuare ad avere insicurezze e timori. Questo varrà ancora di più per chi ha chiuso una relazione da poco. Se sei in coppia dovrai fare attenzione a possibili momenti di tensione. Sul lavoro dovrai sforzarti di tenere il tuo nervosismo a bada, altrimenti rischierai di avere problemi.