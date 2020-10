Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia – L’amore continua

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia continuano ad essere una coppia. I due si sono conosciuti sotto il tetto del Gf Vip appena l’anno scorso e proprio per questo si sono attirati non poche critiche. Costantino Della Gherardesca infatti ha espresso numerosi dubbi sul loro legame, ma i due sono pronti a sfidare tutto e tutti.

Ospiti di Domenica Live, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia raccontano la loro love story e svelano alcuni retroscena. Lui per esempio è super romantico e ha preparato una sorpresa speciale per la compagna. “Mi ha fatto trovare 40 palloncini rosa, io sono ritornata bambina. Poi c’era il regalo sul letto”, raccontano.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia – Lei compie 40 anni, la sorpresa

Clizia Incorvaia spegne 40 candeline e il salotto di Barbara d’Urso ha deciso di rendersi complice di una sorpresa per lei. Il padre infatti l’ha raggiunta in studio con una mega torta su cui troneggiano due statuine. Ovviamente ricordano Clizia e Paolo e il loro grande amore. Il papà non potrebbe essere più felice e già vede nel figlio di Eleonora Giorgi un potenziale genero. Accantonata quindi in via definitiva la relazione fra Clizia e Francesco Sarcina, che in questi ultimi mesi non si sta più esprimendo in merito alla neo coppia.

Su Instagram però sono emerse subito delle critiche, proprio in merito all’ospitata dei due fidanzati nel salotto dursiano. “Però a Domenica Live ci andate per soldi perchè dopo l’ultima volta…”, scrive qualcuno. La frecciatina si riferisce all’ultima volta in cui Clizia e Paolo sono stati ospiti di Domenica Live. Dopo aver fatto finta di non essersi visti dopo il GF, causa quarantena, sono stati messi di fronte alla loro bugia.