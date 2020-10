Pesci, con quali segni è maggiormente compatibile?

By

Non è sempre semplice trovare l’anima gemelli per i nati sotto il segno dei Pesci: sia uomini che donne che ne fanno parte solitamente trovano delle difficoltà a relazionarsi con gli altri e quindi a provare una totale fiducia verso un potenziale partner. Nel corso degli anni hanno infatti sviluppato una certa selettività verso persone, ma esistono segni naturalmente compatibili con lui/lei. Ecco quali sono:

Vergine

Profili totalmente differenti ma non per questo poco compatibili: dopo un po’ di “rodaggio” una relazione tra Vergine e Pesci può durare a lungo ed essere molto proficua, perchè i nati sotto la Vergine tendono ad avere il controllo di un rapporto e il potenziale partner solitamente lo accetta di buon grado, in cambio di fedeltà e passione.

Scorpione

Anche qui siamo in presenza di due segni dal temperamento differente ma che in genere funziona bene: lo Scorpione è molto scruopoloso ma allo stesso tempo lascia al partner una certa libertà e pensiero, che è quello che il Pesci è alla ricerca, essendo un profilo insicuro e in cerca della stabilità fin dalla giovane età. Al netto di qualche attrito, solitamente passeggero, è un’ottima combinazione.

Toro

Sognatore (Pesci) contro razionale (Toro): all’apparenza una sfida impossibile ma in realtà sono complementari visto che i primi rendono la relazione più passionale e profonda mentre i secondi sono maggiormente abili a gestire i problemi della vita quotdiana.

Gli unici problemi possono sorgere all’inizio, essendo due segni naturalmente diffidenti.

Cancro

Le similitudini con Pesci si sprecano sopratutto quando si parla di emotività e sensibilità: entrambi non amano la vita mondana e sono piuttosto abitudinari ma una unione tende a rafforzare un legame già di base molto solido dal principio. Con il tempo imparano a fidarsi sempre di più l’uno con l’altro al punto da diventare una “squadra” vincente a tutti gli effetti.