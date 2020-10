La bellissima Roberta Di Padua seduta dal 2018 nel parterre over di Uomini e Donne, è ancora alla ricerca dell’amore che però sembra non arrivare mai. Quest’anno infatti, ha deciso di dare una svolta a tutte le sue frequentazioni cercando di essere più severa verso i vari cavalieri che non la convincono.

Nelle ultime puntate si trova sempre affianco all’altra dama Carlotta Savorelli, quasi come uno scherzo le due si son ritrovate ad uscire con gli stessi uomini. Attualmente, si stanno frequentando con il palestrato Michele con cui sembra essere scattato il bacio con la nostra Roberta.

Roberta Di Padua non bada all’età

La schiettezza, la sincerità e l’eleganza della dama non fa sconti, così da farsi notare anche dal tronista Davide che più è più volte ha avanzato complimenti verso di lei, scherzando molto sull’idea di portarla in esterna con lui. Intervistata dal Magazine di Uomini e Donne ci racconta il suo pensiero verso il trono classico e la sua posizione di fronte tutti i complimenti che sta ricevendo dai giovani ragazzi sia dentro lo studio sia fuori.

La novità di quest’anno ideata da Maria De Filippi è stata quella di fondere i due troni, così da dare spazio giornalmente a tutti e due:” È bello ritrovarsi in studio con loro, soprattutto perché assistiamo a dinamiche molto diverse da quelle che viviamo noi adulti. Più andiamo avanti, più mi rendo conto della distanza che c’è tra le ragazze e noi donne. Le corteggiatrici sbagliano, perché non vivono l’emozioni del momento, ma si preoccupano troppo del giudizio. Le vedo molto impostate, bramano di dimostrare di essere donne. Noi siamo più spontanee”.

La dama confessa:” Mi lascio le porte aperte”

Quando dice che è un “macello” questa fusione tra i troni, è proprio verso. Perché come è successo tra Armando e la giovane Lucrezia, scesa in realtà per il tronista Gianluca con cui ha avuto una breve frequentazione, ci sarebbe un giovanotto che non ha fatto che apprezzarla da inizio programma. Parliamo proprio del tronista Davide:” Ne sono lusingata. Sa, non mi metterei mai in competizione con una ragazza di vent’anni né dal punto di vista fisico né sotto il profilo del futuro che uno ha da offrire. […] Inutile negare, però, che Davide mi piaccia: lo trovo un bellissimo ragazzo, molto maturo per la sua età. C’è attrazione reciproca, ma da qui a dire che potremmo avere una storia ce n’è di strada. Non chiudo nessuna porta…”

Dopo questo anche un ragazzo di ventisei anni si è presentato in studio per conoscerla, anche se non ha colpito Roberta non è il primo a farsi avanti con lei:” Nella mia vita non mi è mai capitato di relazionarmi con uomini più piccoli. Non so se mi sentirei a disagio oppure no, ed è per questo che mi darei la possibilità di scoprilo qualora ci fosse qualcuno che mi attrae”. Chissà che cosa accadrà dopo questa confessione.