Sabrina Salerno – Il padre biologico, le nozze e Sanremo – Domenica Live

Sabrina Salerno si racconta a Domenica Live: la nota icona della musica anni ’80 ripercorre in studio tutta la sua carriera. Momenti salienti che la vedono al fianco dei big del piccolo schermo, al ritmo della sua Boys Boys Boys.

Il successo di Sabrina Salerno però non racchiude la totalità della sua vita. La cantante ha vissuto anche dei momenti bui, anche a causa dell’assenza del padre. Non lo ha mai conosciuto e ad un certo punto ha deciso di cercarlo.

Sabrina Salerno a Domenica Live fra ricordi e presente

“Mia mamma aveva 18 anni quando sono nata, mio padre 25 ma se n’è andato subito”, ha detto tempo fa a Vanity Fair. Era solo una bambina quando ha deciso di rintracciare il padre biologico: 12 anni per la precisione. Così si è armata di coraggio e ha cercato sull’elenco telefonico il suo cognome. Poi si sono sentiti, ma lui non ha mai voluto rispondere alle sue numerose domande. “Gli ho chiesto di incontrarlo”, ha rivelato alla d’Urso anni fa, “è stata un po’ una delusione perchè mi sono ritrovata davanti un ragazzo molto giovane. Mi aspettavo una persona più grande, più papà”. Negli anni la Salerno ha cercato di costruire un rapporto con il genitore, ma non ci è riuscita.

Poi ha preteso un test del DNA che potesse dimostrare la sua nascita. “Il rapporto non si è mai più ricostruito”, dice oggi, “è cambiato quando ho richiesto il test del DNA”. La Salerno si ritiene una donna molto orgogliosa e forse se non fossero accaduti degli eventi forti nella sua vita, non avrebbe mai chiesto il test genetico. “Avevo bisogno di verità”, continua, “e che non ci fosse più alcun dubbio”. Il padre però le ha chiesto di mantenere tutto in segreto, a causa del fatto che è molto conosciuto nel suo settore lavorativo.