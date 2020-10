Spirulina per dimagrire: come fare per avere ottimi risultati

Esiste un’alga a forma di spirale, da cui il suo nome, che, se assunta, apporta molti benefici al nostro corpo. Cos’è l’alga spirulina e perché dobbiamo assumerla, potrebbe essere quindi la giusta domanda. Ancora poco conosciuta, ma chi l’ha provata, giura sui suoi effetti molteplici a favore della salute a 360 gradi. Contiene infatti dei principi attivi che ne fanno sia un ottimo sistema di prevenzione, che una valida cura per alcuni disturbi e fastidi. La sua storia è antichissima, tanto che sembra la utilizzassero addirittura gli antichi romani. Di sicuro dopo la scoperta dell’America, venne esportata in Europa dagli spagnoli.

Benefici dell’alga spirulina

Dona energia Combatte l’anemia Rafforza il sistema immunitario Aiuta vegani e vegetariani nella sostituzione delle proteine animali Depura fegato e reni Abbassa il colesterolo Contrasta i radicali liberi Allevia i dolori mestruali femminili Riduce il senso di fame

Tra le sue caratteristiche, vale la pena ricordare che contiene il triplo di proteine rispetto al manzo, il 50% in più di betacarotene delle carote e letteralmente una miniera di vitamine, antiossidanti e minerali.

Sta talmente facendosi conoscere l’alga spirulina, che è possibile assumerla come integratore in classiche pastiglie, ma anche in polvere come aroma da unire ai cibi. E, ultimamente, è disponibile anche come tipo di piadina, di pasta e di snack biscottati.

Molto amata dagli sportivi

È un prodotto molto amato da chi fa sport, proprio perché sa donare energia, dare senso di sazietà, ma anche contribuire a mantenere il peso forma agognato, una volta ottenuto. Cosa, che è spesso più difficile da fare, rispetto allo step del raggiungimento iniziale. Cos’è l’alga spirulina e perché dobbiamo assumerla, anche se vogliamo pensare alla linea. Per i fan invece delle coltivazioni biologiche, viene anche allevata nel suo habitat naturale, alla luce del sole, esternamente, per mantenere intatte le sue qualità innate.

Spirulina per dimagrire: come fare per avere ottimi risultati

L’assunzione dovrà seguire precise linee guida, in quanto trattasi di una sostanza naturale che fa dimagrire. Per aiutare a perdere i chili in eccesso, vi consigliamo di prendere tra le 5 e le 8 compresse al giorno, almeno trenta minuti prima del pasto. Quando si fa una dieta per perdere peso, c’è il rischio di mangiare cibi che hanno qualità scarsa, quindi il corpo non riceverà i nutrienti che gli occorrono. Per dimagrire ottenendo benefici, questo integratore andrà assunto solo in un modo, siccome se questo non avviene, c’è il rischio che possa far addirittura ingrassare. In questo caso, si rivelerà utile per persone che contrariamente pensano di prendere qualche chilo in più.