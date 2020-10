Viaggio nell’isola misteriosa – Trama, trailer e cast del film

Viaggio nell’isola misteriosa è il film che Italia 1 propone per la sua prima serata di oggi, domenica 11 ottobre 2020. Andrà in onda dalle 21.31 in poi ed è diretto da Brad Peyton. La pellicola risale al 2012 ed è il sequel di Viaggio al centro della Terra, tratto in modo libero dal romanzo L’isola misteriosa di Jules Verne.

La trama di Viaggio nell’isola misteriosa si concentra invece su Sean Anderson, un giovane che decide di andare alla scoperta della fantomatica isola di Verne. Armato di mappa e con l’amico Hank, raggiungerà le Palau per scoprire quanto di vero ci sia nei libri dello scrittore. Scopriamo di seguito il trailer, il cast completo e gli altri dettagli.

Viaggio nell’isola misteriosa – La trama

Sean Anderson fugge dalla Polizia e riesce ad evitare il riformatorio grazie al patrigno Hank. Una volta a casa, il ragazzo decifra un messaggio in condice in cui si parla dell’Isola Misteriosa e del fatto che esista davvero. La mappa poi indica che il posto si trova nelle Palau: Sean parte subito all’avventura con Hank, dopo aver intuito che il messaggio gli è stato lasciato dal nonno. Una volta alle Palau, i due convincono un avido polinesiano ad aiutarli a scoprire dove si trovi l’isola.

Il gruppo, compresi Gabato e la figlia Kailani, partono alla volta del Pacifico e vengono travolti da un improvviso ciclone. Superato il pericolo, si ritrovano nelle vicinanze della grotta che conduce all’Isola. La trama di Viaggio nell’isola misteriosa ci rivela che i quattro attraverseranno il posto e si imbatteranno in alcune uova di lucertola gigante. La creatura, sentendosi minacciata, li inseguirà lungo la foresta.

Viaggio nell’isola misteriosa – Il cast

Il cast di Viaggio nell’isola misteriosa è guidato da Josh Hutcherson nei panni di Sean Anderson. Dwayne ‘The Rock’ Johnson interpreta invece Hank Parsons, mentre Michael Caine presta il volto ad Alexander Anderson. Al loro fianco troviamo gli artisti: Vanessa Hundgens (Kailani); Luis Guzman (Gabato); Kristin Davis (Liz); Branscombe Richmond (guida turistica); Stephen Caudill (agente); Anna Colwell (Jessica) e Walter Bankson (giocatore).