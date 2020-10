Cecilia Zagarrigo umore nero | Ex di Uomini e Donne sommersa dalle critiche

La notizie è stata divulgata qualche giorno fa dagli stessi interessati: la storia d’amore tra Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo è giunta al capolinea. Per questo, Cecilia Zagarrigo, solitamente, frizzante e briosa, mostra di avere un umore più nero del solito. L’ex corteggiatrice sta soffrendo molto per la decisione presa insieme a Carlo Pietropoli.

In particolare, Cecilia Zagarrigo si è mostrata d’umore nero su Instagram, proprio come il vestito indossato nell’ultimo post condiviso. L’ex corteggiatrice ha scritto di saper prendere la vita come viene, ma nello stesso tempo, non ha mantenuto il silenzio.

Cecilia Zagarrigo ha l’umore nero

Dopo le storie condivise su Instagram, nelle quali annunciava che la decisione di lasciarsi era stata presa insieme a Carlo Pietropoli perché i due non si amavano più abbastanza, l’ex corteggiatrice è tornata sulla faccenda. Cecilia Zagarrigo ha detto parole pesanti, accusando apertamente chi l’ha giudicata.

Infatti, l’ex corteggiatrice ha accusato chi l’ha criticata di non essere abbastanza addolorata di non capire il suo stato d’animo. Anche lei, come tutti, è un essere umano e deve continuare a vivere e lavorare, nonostante il dolore. La fine della storia d’amore con Carlo Pietropoli è stata dovuta al fatto che Cecilia non si sentiva amata abbastanza.

Momento difficile per l’ex di Uomini e Donne

Nonostante ciò, Carlo e Cecilia sono rimasti amici e hanno confermato di volersi ancora molto bene. Cecilia Zagarrigo si è scagliata contro gli haters che l’hanno accusata di non essere sincera e ha consigliato a tutti di pensare alla loro vita senza essere invadenti con lei. L’ex corteggiatrice ha letteralmente mandato a quel paese chi l’ha criticata ingiustamente, giudicandola in un momento così difficile delle sua vita. Cecilia Zagarrigo non è stata tenera coi suoi follower, accusando chi l’ha attaccata di averlo fatto senza motivo e senza mostrare sensibilità nei suoi confronti. Non è detto, infatti, che soffrire per amore, significhi fermarsi e non fare più nulla. Cecilia ha detto di continuare a lavorare e a fare il suo dovere.

L’ex corteggiatrice, infatti, ha trasformato la sua presenza sui social in lavoro e continuerà a portarlo avanti, nonostante le critiche. Ciò, cercando si superare le sofferenza per la fine della storia d’amore con Carlo Pietropoli. Che futuro attende Cecilia Zagarrigo, dopo la fine della sua relazione nata a Uomini e Donne?