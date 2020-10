5 giocatori da non prendere assolutamente o da svincolare all’asta – Sono passate le prime tre giornate di Serie A e, dal campo, sono arrivate le prime indicazioni importanti per i fantallenatori. Con la chiusura del calciomercato, inoltre, ci sono tanti giocatori in esubero che hanno cambiato aria, mentre altri non hanno risolto le loro situazioni.

Ci sono infatti dei giocatori che sono rimasti nei loro club, rappresentando dei veri e propri esuberi. Giocatori che non hanno accettato di risolvere il loro contratto che sono finiti, inevitabilmente, ai margini dei progetti delle loro società. Il nostro consiglio è quello, ovviamente, di non prenderli se siete in procinto di fare l’asta e soprattutto di svincolarli se avete in programma l’asta di riparazione dopo la chiusura del calciomercato.

5 giocatori da non prendere o da svincolare all’asta

Sami Khedira (Juventus)

Gli obiettivi del mercato di Paratici di quest’estate erano quelli di abbassare il monte ingaggi e l’età media della rosa bianconera. Per questo, sin da subito, la Juventus ha comunicato al tedesco di essere fuori dal progetto di Pirlo, dato che negli ultimi due anni ha avuto troppi problemi fisici al netto di un ingaggio di 6 milioni di euro a stagione. Il tedesco non ha accettato nessun accordo sulla risoluzione del contratto, decidendo di restare ancora in bianconero. Per lui si prospetta un anno da separato in casa, situazione simile a quella di Mandzukic la scorsa stagione.

Matias Vecino (Inter)

L’uruguaiano, in questi anni, è sempre stato un bel jolly nello scacchiere interista. Partendo sempre molto dietro nelle gerarchie, ha sempre avuto il merito di farsi trovare pronto quando chiamato in causa segnando anche gol pesanti. La grossa concorrenza che c’è quest’anno all’Inter, sembra però avergli chiuso tutte le possibilità. Il giocatore durante l’estate ha rifiutato diverse offerte e, complice anche l’attuale infortunio, molto difficilmente vedrà il campo. Tanto che si parla già di un possibile scambio a gennaio con Izzo del Torino.

Arkadiusz Milik (Napoli)

L’attaccante polacco è stato tra i protagonisti di una delle telenovele che, più di tutte, ha movimentato questo calciomercato. In scadenza di contratto tra un anno, è stato a un passo da vestire la maglia della Roma per sostituire Dzeko in partenza per la Juventus. Fatto sta che Milik ha fatto saltare tutto all’ultimo istante, impedendo al bosniaco di vestire la maglia bianconera e costringendo la Juventus ad andare su Alvaro Morata. Il polacco attualmente è fuori rosa, in attesa che arrivi gennaio per trovarsi una nuova collocazione.

Javier Pastore (Roma)

Non sappiamo quanti fantallenatori abbiano avuto il coraggio di puntare sull’argentino della Roma, ma se lo avete fatto svincolatelo senza pensarci due volte. L’ex PSG non rientra assolutamente nei piani di mister Fonseca, tanto da non essere mai citato tra le possibili alternative per la trequarti giallorossa. Come se non bastasse, Pastore è alle prese con l’ennesimo infortunio della sua carriera che lo terrà ancora lontano dai campi per un po’. Inutile girarci attorno, non va preso e basta.

Lasse Schone (Genoa)

Schone era arrivato la scorsa stagione al Genoa dall’Ajax, accolto dall’entusiasmo di genoani e non solo. La scorsa stagione è stata sicuramente deludente per il centrocampista danese, come quella di tutta la squadra rossoblu del resto. Con l’arrivo di mister Maran e del ds Faggiano sono cambiate le gerarchie in mezzo al campo, dato che i due hanno puntato su Badelj in quella zona del campo. Fatto sta che Schone, dopo aver rifiutato diverse offerte, è stato addirittura estromesso dalla lista per la Serie A. Se lo avete preso prima della fine del calciomercato, l’unica cosa da fare è quella di svincolarlo durante l’asta di riparazione.