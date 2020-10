Diana Del Bufalo da un po’ di tempo a questa parte aveva ritrovato la serenità donatagli da un nuovo amore che portava il nome di Edoardo Tavassi, il fratello di Guendalina. Ma qualcosa sembra non essere andato per il meglio infatti, l’ex allieva di Amici ha confessato che la storia sia giunta al capolinea.

A differenza della sua ex relazione con Paolo Ruffini sembrerebbe essere finita in un modo totalmente diverso, se nella sua vecchia relazione con il conduttore era rimasta tanta rabbia, ora si è mostrata leggera nel raccontare la fine con Edoardo.

Diana Del Bufalo torna single

Amata dal pubblico fin dai tempi di Amici, dove abbiamo imparato a conoscerla nella sua allegria e vivacità, la cantante non si è mai fermata. Arrivando a presentare anche diversi programmi, aveva passato un momento davvero buio nella sua vita finché non è arrivato Tavassi, come si dice: la persona giusta nel momento giusto.

Infatti, come da lei affermato l’avrebbe aiutata a riprendersi da un periodo in cui si era persa ritornando così a provare un forte sentimento e vivendo una storia felice accanto a lui. Come ogni cosa bella però, arrivano sempre anche quelle negative, ma questa volta non sembra esserci nessun rancore anzi, continua a portare con sé i ricordi meravigliosi che ha vissuto affianco al fratello di Guendalina. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, Diana pubblica un post sul suo profilo Instagram in cui informa tutti i suoi fan della decisione che hanno preso entrambi.

La confessione della cantante

È single, ma sta bene e continuerà a sostenere sempre Edoardo. Di certo nessuno si aspettava una notizia del genere e molti fan ci sono rimasti davvero male, ma l’ex allieva di Amici ci ha tenuto a spiegare cosa sta vivendo in questo momento e di come si sente. Inizia così la sua confessione:” Vorrei usare parole fluttuanti, zuccherose, leggiadra e sagge per dirvi questa cosa, perché è proprio come mi sento a riguardo. Edoardo per me è stato un angelo custode, senza di lui non sarei arrivata alla mia crescita e alla mia guarigione. È come se qualcuno me lo avesse mandato. Lo scambio energetico e spirituale che ci siamo dati, è una cosa che va oltre la materia…”.

Continua la cantante emozionano tutti:” è qualcosa che sta su, non so perché proprio su, ma la sento in alto. Le persone non entrano mai a caso nella propria vita, MAI… Non direi che la nostra storia sia finita, niente finisce. Direi piuttosto che le cose si muovono, fluiscono e posso dire con grande certezza che lui sia diventato un enorme punto di riferimento per me ed io per lui. Lo o che per alcuni di voi sembra assurdo lasciarsi senza un motivo disastroso ma accade anche che la vita ti regali maestri meravigliosi e che loro poi debbano insegnare altrove. Stiamo bene! Lui è al sicuro e io pure. Questo è quello che conta”.