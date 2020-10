Drastico accanimento su Andrea Zelletta

Andrea Zelletta sembra aver ricevuto un drastico accanimento nei suoi confronti sia all’interno della casa del Grande Fratello Vip sia sui social. L’ex tronista di Uomini e Donne infatti, non riesce a comunicare in modo tranquillo visto che, la maggior parte degli altri inquilini e dei telespettatori travisano tutto quello che, viene detto.

A difendere Andrea infatti, è proprio la sua fidanzata Natalia Paragoni che stanca di tutte le accuse nei suoi confronti ha deciso per la prima volta di intervenire sui social. La ex corteggiatrice del talk show si è mostrata stanca delle offese e delle critiche che in tantissimi stanno riservando nei confronti del concorrente, pronta per la prima volta a dire la sua nei confronti del Grande Fratello Vip. Quali sono le sue affermazioni?

Andrea Zelletta e l’accanimento drastico su di lui

L’ex tronista di Uomini e Donne sembra non riuscire a trovare una giusta interazione nei confronti degli altri inquilini della casa del GF Vip. Molto spesso infatti, dentro la casa più spiata d’Italia gli altri concorrenti hanno frainteso le parole di Andrea arrivando al punto di dargli contro per qualsiasi cosa. Lo stesso atteggiamento è arrivato anche dai telespettatori e dagli utenti social che, non perdono occasione per attaccare e criticare Andrea Zelletta con un vero e proprio accanimento su di lui.

A parlare e a difendere l’ex tronista è la stessa fidanzata Natalia paragoni che, per diverse settimane ha cercato di tenere un profilo molto basso lasciandogli vivere la sua esperienza all’interno del programma. Natalia infatti, fino alla giornata di ieri si è mostrata molto restia nel dire la sua in merito, lasciando che Andrea si godi la sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip senza nessuna interruzione esterna.

Stanca però dei continui attacchi nei confronti del suo compagno, durante la giornata di ieri Natalia Paragoni ha deciso di dire la sua in merito a tutto quello che sta succedendo. Quali sono state le sue affermazioni?

La fidanzata di Andrea risponde alle critiche

Stanca delle tante offese nei confronti di Zelletta è stata la stessa Natalia a dire la quello che realmente pensa sul suo profilo Instagram. L’influencer ha così accusato i fan e gli stessi concorrenti: “Dovreste averlo notato in queste settimane non mi sono esposta più di tanto davanti ai complimenti, ne davanti alle critiche perché trovo e credo sia giusto lasciar fare ad Andrea questa fantastica esperienza. […] Però adesso basta, stiamo parlando di un reality e come tale dovrebbe essere preso non come “lavoro”. Sto vedendo da giorni un accanimento che trovo davvero fuori luogo e eccessivo, qualsiasi cosa dica o faccia Andrea viene preso di mira…”.

Natalia Paragoni dopo un lungo sfogo ha terminato spiegando: “Se uno non litiga costantemente con qualcuno non vuol dire che sia un “comodino” o che non abbia un pensiero, semplicemente magari non è quel tipo di persona che si mette in mezzo alle cose che non lo riguardano. […] Ribadisco un reality per me significa far vedere davvero sé stessi e se questo deve essere una colpa allora forse non ho capito molto io…”