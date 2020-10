Ecco i segni maggiormente competitivi dello zodiaco: c’è anche il tuo?

Spesso associato all’ambizione, l’essere competitivi non sempre è sinonimo di questo tratto: la competitività a volte è semplicemente sintomo di voler apparire come pieno di capacità e voglia di fare, senza un vero e proprio fine se non quello di provare soddisfazione personale, e il tutto si riflette anche nell’ambito lavorativo e nella vita privata.

Ecco i segni notoriamente più competitivi di tutto lo zodiaco:

Ariete

Da sempre considerato un segno laborioso, che programma ogni cosa che fa, che sia parte del lavoro o vita privata ha ovviamente bisognoo di continui stimoli per mantenere viva questa attitudine. Ovvio quindi che sia naturalmente una persona competitiva perchè è portato a voler primeggiare sugli altri, sia per una questione di “gloria personale”, sia per apparire come effettivamente efficienti.

Sagittario

Ancora più semplice e meno “interessato” il desiderio di primeggiare del Sagittario: la natura profondamente sensibile necessità sempre di dover spiccare tra la massa per non far calare la propria fiducia in se stesso ed ecco che dare il meglio di se in qualsiasi campo diventa una questione decisamente importante e stimolante per lui/lei.

Leone

All’apparenza poco interessato alle sfide, sia lavorative che personali, il Leone in realtà ama le attenzioni, ed ha un costante bisogno di sentirsi apprezzato da parte di chi ama: ecco perchè è considerabile “competitivo per necessità”, non perchè ambisca al successo puramente tangibile: ciò che lo spinge a dare il meglio è da ricercarsi nell’affetto dei suoi cari.

Scorpione

Probabilmente il segno zodiacale competitivo per eccellenza: in pratica vive una perenne condizione di competitività ma è nient’affatto esasperata: non particolarmente avvezzo ai beni materiali, lo Scorpione intende dare il meglio di se in qualsiasi ambito conosca, che sia quello professionale dove prova grande soddisfazione nel venire apprezzato, che nella vita personale, dove solitamente è molto accorto a creare soddisfazione verso chi gli sta intorno.