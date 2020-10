Eterni bambini: ecco i segni più immaturi dell’intero zodiaco

Ad una inevitabile crescita e maturità del nostro corpo non sempre corrisponde un’analoga maturazione della nostra personalità: in molti infatti appaiono sempre spensierati e positivi come da ragazzini anche nell’età adulta, principalmente per una formazione caratteriale che li porta a vedere il mondo in questa maniera, ma che può ovviamente avere altri significati.

Ecco notoriamente quali sono i segni zodiacali più immaturi tra i 12:

Pesci

Nei confronti degli altri hanno un atteggiamento spensierato e interessante ma in realtà celano un modo di fare decisamente poco maturo, sopratutto nelle condizioni di crisi dove il Pesci mette in mostra tutti i lati infantili del proprio carattere. Desidera insistentemente apparire differente da com’è, inventandosi anche storie di sana pianta per apparire più affidabile.

Vergine

Denotano una certa immaturità sopratutto nei rapporti amorosi, mentre sul lavoro e amici più stretti riescono a mostrarsi sempre maniacali e decisamente professionali. La loro è quindi una sorta di sistema difensivo per risultare più rilassati ma quasi sempre risultano a disagio nei contesti “maturi”. Non è raro che un o una Vergine decida di venire meno alle proprie responsabilità di coppia, mettendo a repentaglio anche rapporti altrimenti molto saldi.

Cancro

Noto segno profondamente insicuro, tende ad essere se stesso solo all’interno della propria “comfort zone”, mentre in altri contesti denota un atteggiamento sfuggente che quasi sempre sembra decisamente poco “coraggioso”, al punto da apparire immaturo. C’è bisogno di molta pazienza con un Cancro per sperare di vederlo totalmente rilassato in un contesto nuovo per lui/lei.

Leone

Come molti sanno, i nati sotto il segno del Leone hanno un disperato bisogno di stare al centro dell’attenzione e sentirsi apprezzati ed ascoltati. La loro presenza è richiesta nelle feste e nelle occasioni formali per la grande simpatia e spontaneità che trasudano che però può diventare un atteggiamento indolente ed intollerante qualora non si ritenesse valorizzato.