Film Stasera in Tv – La vita di Adele – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film La vita di Adele. Coproduzione francese, belga e spagnola del 2013 per la regia di Abdellatif Kechiche con Léa Seydoux, Adéle Exarchopoulos, Salim Kechiouche, Mona Walravens nei ruoli principali. La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo a fumetti Il blu è un colore caldo di Julie Maroh. Il film, accolto dal plauso del Festival di Cannes, si è aggiudicato la Palma d’oro e ha ricevuto numerose critiche positive da parte della stampa internazionale. Esso, tuttavia, è stato anche criticato per la presenza di scene di sesso ritenute da alcuni esplicite e gratuite, al limite della pornografia. La stessa autrice del fumetto le avrebbe trovate lontane dallo spirito della propria opera, bollandole come “forzate”, nonché “frutto di un’interpretazione di voyeurismo maschile” e criticando anche la scelta degli attori

La vita di Adele – Trama

Adele è adolescente e non ha dubbi: le ragazze stanno coi ragazzi. La sua visione del mondo però inizia a vacillare il giorno in cui incontra Emma, una ragazza dai capelli blu, che le farà scoprire il desiderio e le permetterà di realizzarsi come donna.

Sotto lo sguardo di chi la circonda, Adele cresce, cerca se stessa, si perde, si trova di nuovo…

La vita di Adele – Trailer Video

La vita di Adele – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: La Vie d’Adèle – Chapitres 1 & 2

Genere: Drammatico

Durata: 3h

Anno: 2013

Paese: Francia, Belgio, Spagna

Regia: Abdellatif Kechiche

Cast: Léa Seydoux, Adéle Exarchopoulos, Salim Kechiouche, Mona Walravens, Jérémie Laheurte, Alma Jodorowsky, Aurélien Recoing

La vita di Adele – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera in prima visione tv su Cielo (canale 26 del digitale terrestre), alle ore 21.15 di oggi lunedì 12 ottobre. La programmazione di Cielo lo prevede al termine degli episodi quotidiani di Affari di famiglia.