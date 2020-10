Film Stasera in Tv – Una doppia verità – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Una doppia verità. Produzione statunitense del 2016 per la regia di Courtney Hunt con Keanu Reeves, Renee Zellweger, Gabriel Basso, Gugu Mbatha-Raw nei ruoli principali. Keanu Reeves e Renée Zellweger in un legal drama in cui l’aula di tribunale diventa il luogo per ricomporre un’intricata vicenda. Inizialmente il protagonista avrebbe dovuto essere Daniel Craig, che ha abbandonato il progetto pochi giorni prima dell’inizio delle riprese, nell’aprile 2014, senza dare motivazioni. Le riprese del film sono iniziate il 7 luglio 2014 a New Orleans.

Una doppia verità – Trama

L’avvocato difensore Richard Ramsay lavora su un difficile caso per difendere il diciassettenne Mike Lassiter dall’accusa di omicidio del ricco padre, l’avvocato Boone Lassiter. Ramsay, avendo conosciuto sia in ambito personale sia professionale Boone, sente doppiamente la pressione di trovare le prove per salvare Mike ma ciò si rivela ancora più difficile dal momento che Mike smette completamente di parlare dopo l’accaduto. Ramsay assume un giovane talento dell’avvocatura, Janelle Brady, figlia di un altro collega professionale, come sua assistente dopo che questa aveva lasciato il diritto societario per intraprendere invece una carriera come avvocato difensore.

Una doppia verità – Trailer Video

Una doppia verità – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The Whole Truth

Genere: Thriller

Durata: 1h 35m

Anno: 2016

Paese: USA

Regia: Courtney Hunt

Cast: Keanu Reeves, Renee Zellweger, Gabriel Basso, Gugu Mbatha-Raw

Una doppia verità – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Paramount Pictures (canale 27 del digitale terrestre), alle ore 21.10 di oggi lunedì 12 ottobre. La programmazione di Paramount Pictures lo prevede al termine degli episodi in replica dello storico telefilm Happy Days.