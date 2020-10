Iconize confessa la verità sull’aggressione | Replica diretta di Soleil | Video

Iconize prende coraggio e si mostra all’interno delle sue storie Instagram distrutto e amareggiato per le tante accuse sul suo conto. Lo stesso influencer sembra così confessare la verità sull’aggressione omofoba che l’ha visto protagonista negli scorsi anni e accusa tutti i programmi ma soprattutto Soleil Stasi di aver guadagnato speculando alle sue spalle.

Proprio ieri sera Barbara D’Urso a Live non è la D’Urso ha deciso di lanciare un chiaro e diretto messaggio nei confronti di Iconize, pregandolo ma soprattutto accusandolo di non aver ancora parlato in merito al carino scatenato dalle dichiarazione di Deyane Mello. È stato così lo stesso Iconize ha decide di intervenire finalmente nelle sue storie Instagram spiegando la sua verità. Quali sono state le sue affermazioni?

Iconize confessa la verità sull’aggressione

L’influencer ha deciso nelle ultime ore di apparire nelle sue storie Instagram spiegando finalmente quello che sta succedendo in questi giorni. Iconize dopo tantissimi giorni di silenzio e le tantissime accuse ricevute da parte dei social e di Barbara D’Urso che, durante la puntata di ieri di Live Non è la D’Urso si è lasciata andare a uno sfogo di rabbia, ha deciso di confessare quello che realmente è successo.

Più volte la stessa conduttrice ha cercato di invitare l’influencer per avere le spiegazioni e dargli modo di replicare le accuse a lui fatte. Dopo la scoperta che l’aggressione omofoba finta ai datti di Iconize, l’influencer non è riuscito più a nascondere la verità, decidendo di spiegare tutto sul suo profilo Instagram. Quali sono state le sue affermazioni?

L’influencer sommerso dalle critiche

Così Iconize in modo velato ha confessato di aver inventato l’aggressione ma si essere stanco dei continui attacchi che, si stanno rivelando molto peggio del suo stesso gesto. Le tantissime accuse anche in televisione hanno creato contro di lui un vero e proprio bullismo mediatico che, ha spunto molti fan ad accusarlo in maniera aggressiva, avendo così anche paure di future aggressioni.

L’influencer ha così accusato anche la stessa ex migliore amica Soleil Stasi di aver venduto un ex amico per popolarità. La stessa ex corteggiatrice però, non si è tirata indietro rispondendo alle repliche di Iconize senza nessuna paura.

Soleil Stasi ha infatti accusato lo stesso influencer di aver tirato una bugia troppo per le lunghe. Non avendo così coraggio di confessare il suo grande sbaglio quando era il momento giusto.