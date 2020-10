Infortunio Insigne – Quando torna in campo Lorenzo Insigne? Il capitano del Napoli, è fermo ai box da una quindicina di giorni a causa di un problema muscolare rimediato nel corso primo tempo della partita con il Genoa. L’attaccante partenopeo è alle prese con una tabella personalizzata fatta di esercizi e terapie e vuole provare a recuperare il prima possibile ma non sarà possibile rivederlo in campo, almeno, fino a dopo l’esordio in Champions League del Napoli.

Secondo il Corriere dello Sport, la lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra, comunque, migliora e ciò significa che se i riscontri continueranno a essere positivi allora potrebbe anche rientrare in occasione del derby del 25 ottobre con il Benevento. Le sue condizioni sono valutate giorno dopo giorno dallo staff medico del Napoli, ma è difficile pensare di rivederlo prima di fine mese.

Infortunio Insigne, Gattuso studia le mosse d’emergenza in vista dell’Atalanta

Al suo posto, considerando le indisponibilità causa Covid di Zielinski e Elmas, possibile che questo week-end contro l’Atalanta possa giocare Politano al suo posto con Lozano che resterebbe a destro nel tridente di trequartisti alle spalle dell’unica punta Osimhen. Staremo a vedere cosa succederà, ma sicuramente Gattuso dovrà inventarsi qualcosa viste le importanti assenze tra cui quella del suo capitano, Lorenzo Insigne.