Mirko Scarcella, lo speciale de Le Iene – 12 ottobre

Mirko Scarcella è al centro del nuovo speciale de Le Iene, in onda su Italia 1 nella prima serata del 12 ottobre 2020. Il programma di Davide Parenti si concentrerà questa volta sul mago delle truffe di Instagram: questa la definizione che in passato è stata affibbiata al social media manager.

Mirko Scarcella è un truffatore oppure no? Le Iene cercheranno di rispondere ancora una volta a questa domanda. Secondo alcuni potrebbe aver sfruttato un sistema truffa per riuscire ad ottenere follower sui social, mentre per altri si tratta di un vero e proprio genio del mondo online.

Lo speciale su Mirko Scarcella firmato da Le Iene

Oltre tre ore di speciale su Mirko Scarcella, ovvero colui che riesce a mettere a segno diversi successi sui social. Secondo l’imprenditore non c’è trucco e non c’è inganno, ma l’inviato Gaston Zama ha già individuato una tecnica di cui si avvarrebbe per aumentare i seguaci. Non si tratta tuttavia di una pratica segreta, visto che l’utilizzo dei bot e l’acquisto di follower sono più che utilizzati da tanti guru di questo mondo. “Abbiamo scoperto un mondo pieno di gente che su Instagram, TikTok e YouTbe sostiene di avere delle tecniche miracolose per arrivare al successo”, dice Zama, “che si dice pronta a rivelare il segreto per diventare milionari. E già qui c’è qualcosa di strano: perché uno ti dovrebbe rivelare il suo segreto?”.

Gianluca Vacchi intanto ha detto la sua: “L’idea che Scarcella usi il mio nome per fare delle cose che non sono eticamente corrette… allora forse è meglio che parli”. Scarcella infatti si è definito in passato come l’uomo del dietro le quinte di Vacchi, che invece rivela un’altra verità: “Ha reso possibili delle mie idee su come intrattenere la gente. Una sorta di assistenza nella materializzazione delle mie follie. Alla fine sono io che decido di salutarlo cortesemente perchè mi sono reso conto che aveva un’attitudine e una modalità comportamentale che con me non aveva niente a che vedere”. Intanto Mirko Scarcella tuona sui social: si tratterebbe di un complotto creato ad hoc alle sue spalle dalla compagnia televisiva di Parenti.