Ricetta pizzicotti alle mandorle: ingredienti, preparazione e consigli

La Sicilia vanta numerosi tesori, tra i suoi prodotti di punta spicca la mandorla d’Avola, decantata anche da Sciascia per il suo “ovale perfetto” e protagonista di tante ricette tradizionali. Oggi vi proponiamo la ricetta dei pizzicotti alle mandorle, dei deliziosi pasticcini che prendono il nome proprio dal modo in cui vengono “pizzicati” per ottenere la loro tipica forma irregolare.

Pizzicotti alle mandorle – Ingredienti

Ingredienti per 18 pizzicotti

Mandorle pelate intere 250 g

Zucchero 250 g

Albumi (circa 2 medie) 70 g

Aroma alla mandorla ½ cucchiaino

Scorza di limone 1

Per ricoprire:

Zucchero a velo q.b.

Pizzicotti alle mandorle – Preparazione

Per preparare i pizzicotti alle mandorle, versate le mandorle intere pelate in un mixer dotato di lame d’acciaio, aggiungete lo zucchero e tritate per ridurle in polvere. A questo punto unite gli albumi, la scorza di limone grattugiata e l’aroma di mandorle. Lavorate il composto con il mixer fino ad ottenere un impasto morbido ma compatto.

Trasferite l’impasto in una ciotola, bagnatevi leggermente le mani e formate delle palline da circa 30 g l’una: dovreste ottenere 18 palline di questa dimensione. Ricoprite ogni pallina con lo zucchero a velo che avrete versato in una ciotola a parte.

Posizionate le palline ricoperte di zucchero su un vassoio foderato con carta forno e pizzicate la sommità stringendola tra le tre dita: indice, medio e pollice. Quando tutti i pizzicotti saranno pronti, lasciateli riposare in frigorifero per almeno 5 ore o anche tutta la notte.

Trascorso il tempo di riposo, trasferite il tutto su una leccarda e cuocete in forno ventilato sul ripiano medio a 180° per circa 12 minuti, fino a che non saranno leggermente dorati. Una volta raffreddati, i vostri pizzicotti alle mandorle sono pronti per essere serviti.

Pizzicotti alle mandorle – Consigli utili

I pizzicotti alle mandorle si possono conservare a temperatura ambiente per circa una settimana, all’interno di un sacchetto per alimenti o di una scatola per biscotti con chiusura ermetica. Se possibile, preparate l’impasto il giorno prima e lasciatelo in frigorifero tutta la notte: in questo modo i pizzicotti non rischieranno di perdere la forma durante la cottura. Se desiderate un sapore più deciso e naturale, sostituite l’aroma di mandorle con una mandorla armellina da inserire nell’impasto durante la preparazione.