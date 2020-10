Ricetta riso al forno: ingredienti, preparazione e consigli

Il riso al forno è un primo piatto casalingo, amato per il suo gusto rustico, genuino e contraddistinto dal profumo di casa che rievoca ricordi di felici pranzi in famiglia, ricchi e sostanziosi che mettono d’accordo tutti i palati. Con il riso al forno porterete in tavola profumi e sapori squisitamente mediterranei, il suo cuore filante di fiordilatte si svelerà non appena affonderete il cucchiaio e sarà subito amore al primo assaggio.

Ricetta riso al forno – Ingredienti

Riso Carnaroli 375 g

Passata di pomodoro 1 l

Fiordilatte 300 g

Parmigiano Reggiano DOP da grattugiare 150 g

Cipolle media 1

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Basilico 7 foglie

Acqua q.b.

Riso al forno – Preparazione

Per realizzare il riso al forno per prima cosa tagliate a cubetti di circa 0,5 cm la mozzarella fiordilatte, lasciate da parte 2 o 3 fettine per la decorazione finale. Ponete i cubetti in un colino e lasciate da parte per almeno un’oretta, in questo modo il siero in eccesso colerà. Nel frattempo occupatevi del sugo. Mondate la cipolla e tritatela finemente al coltello.

Versate un filo d’olio nel tegame e poi unite la cipolla, mescolate e stufate a fuoco dolce per circa 5 minuti. Quando la cipolla risulterà morbida, versate la passata di pomodoro e ripulite la brocca con un po’ d’acqua per allungare il sugo. Regolate di sale e lasciate cuocere per almeno 40 minuti.

Trascorso il tempo di cottura indicato allungate il sugo con poca acqua calda se necessario e, al bollore, aggiungete il riso, cuocete secondo i tempi riportati sulla confezione, mescolate spesso per non far attaccare al forno. Spegnete la fiamma 2-3 minuti prima della fine della cottura e poi, spostandovi dal fornello, unite 2/3 dei cubetti di fiordilatte e 2/3 del parmigiano grattugiato, qualche fogliolina di basilico spezzettata a mano, infine pepate a piacere.

Mescolate bene il tutto e versate in una pirofila da forno. Livellate la superficie e cospargete con la restante parte di fiordilatte, di Parmigiano grattugiato e qualche fogliolina di basilico.

Cuocete in forno preriscaldato in modalità statica a 220° per circa 15-20 minuti, se desiderate la crosticina in superficie proseguite qualche minuto la cottura con il grill. Una volta pronto lasciate riposare per 5 minuti e poi servite il vostro riso al forno.

Riso al forno – Consigli utili

Potete preparare in anticipo il riso al forno e scaldarlo per qualche minuto prima di servirlo. Altrimenti potete conservarlo per 1 giorno in frigorifero, coperto da pellicola trasparente. Armatevi di fantasia dettata dal vostro gusto e sostituite il fiordilatte con qualche altro formaggio filante a vostro piacimento come la scamorza o il caciocavallo. Per una versione più ricca invece potete aggiungere altri ingredienti come ad esempio le uova.