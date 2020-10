Sai come usare il bicarbonato per digerire? Ecco la spiegazione

I problemi di digestione possono rivelarsi molto fastidiosi. Per fortuna, abbiamo a disposizione diversi rimedi utili al proposito. Tra questi, rientra il bicarbonato. Sai come usare il bicarbonato per digerire? Nelle prossime righe, rispondiamo assieme a questa domanda.

Bicarbonato di sodio: perché serve per digerire

Il bicarbonato di sodio, che non deve essere confuso con quello di potassio, può rivelarsi utile in caso di problemi di digestione per via della sua efficacia alcalinizzante. Nello specifico, si tratta di un prodotto in grado di attenuare la carica acida dei succhi gastrici. Inoltre, soprattutto se assunto a digiuno, il bicarbonato può rivelarsi un prezioso alleato dell’efficienza del fegato.

Bicarbonato per digerire: come utilizzarlo

Quando si parla di bicarbonato per digerire, un doveroso cenno deve essere dedicato ai casi in cui le problematiche durano da diverse settimane. In questi frangenti, è opportuno sottolineare la necessità della moderazione.

L’uso prolungato del bicarbonato, infatti, può comportare degli effetti collaterali. Tra i principali rientra l’insorgenza di gonfiore addominale. Da non dimenticare è anche il rischio di avere a che fare con nausea, mal di stomaco, ipertensione e ritenzione idrica.

In linea di massima, il bicarbonato per migliorare la digestione deve essere utilizzato in caso di situazioni di difficoltà sporadiche, per esempio dopo un pasto particolarmente pesante.

In questi frangenti, il suo utilizzo è molto semplice. Per utilizzare il bicarbonato per digerire, infatti, è sufficiente prenderne un paio di cucchiaini e scioglierli in un bicchiere pieno d’acqua (meglio se a temperatura ambiente).

Prima di bere la soluzione, è fondamentale mescolare e controllare che il bicarbonato sia perfettamente sciolto. Un consiglio molto importante per rendere l’utilizzo del bicarbonato di sodio davvero utile alla digestione riguarda il fatto di consumare la soluzione in tempi brevi. Essenziale è far presente altresì che, in caso di pasti pesanti, il bicarbonato dovrebbe essere assunto 2/3 ore dopo aver finito di mangiare.

Bicarbonato e interazioni con farmaci: ecco cosa sapere

Quando ci si informa su come utilizzare il bicarbonato per digerire, è importante soffermarsi sulle interazioni di questo prodotto con alcuni farmaci. Nello specifico, in virtù della sua efficacia alcalinizzante, il bicarbonato può interferire con l’assorbimento di farmaci acidi.

Nel caso di farmaci basici, invece, si possono avere problemi relativi al rallentamento della loro eliminazione da parte del sistema renale. Per questo, prima di iniziare ad assumerlo è il caso di contattare il proprio medico curante. Per quel che concerne l’utilizzo in gravidanza, ad oggi non si hanno evidenze di danni per il feto.