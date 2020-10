Sanremo Giovani 2021 – I 61 artisti in gara

Sanremo Giovani 2021 roda i motori e si prepara ad affrontare le tre tappe previste nella kermesse. Il tutto per arrivare sul palco del Festival della Canzone Italiana: le Audizioni, AmaSanremo e la sfida finale nella serata dedicata ai giovani talenti.

Sanremo Giovani 2021 apre lo spazio a 61 artisti che cercheranno di ottenere uno dei sei posti previsti per il Festival. Le audizioni si svolgeranno il prossimo 19 e 20 ottobre presso la Sala A di via Asiago, a Roma.

Sanremo Giovani 2021, i candidati per le Nuove Proposte

I 61 artisti di Sanremo Giovani mettono al centro della scena il Sud: 23 partecipanti contro i 22 del Centro e i 15 del Nord. Nel gruppo si distinguono inoltre tre minori che provengono da Milano, Roma e Napoli. 15 canzoni in gara per il Lazio e 11 per la Campania, seguita dalla Lombardia con 8 e dalla Puglia con 5. Sono 4 i brani che uniscono Sicilia ed Emilia Romagna, mentre Toscana e Marche si fermano a 3 e l’Alto Adige con 2. Infine Abruzzo, Sardegna, Umbria e Piemonte con 1 e stessa cifra anche per rio De Janeiro, in Brasile.

Al termine delle Audizioni, saranno 20 i cantanti a passare allo step successivo. La semifinale andrà in onda grazie ad AmaSanremo, la trasmissione che Amadeus guiderà per cinque puntate nei prossimi giovedì, a partire dal 29 ottobre e fino al 26 novembre. I campioni verranno selezionati grazie alla giuria televisiva e al televoto da casa, oltre al verdetto della Commissione Musicale. In ogni puntata sono previsti quattro concorrenti e solo due potranno accedere alla finale.