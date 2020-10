Lo Smart Working sarà nuovamente incentivato a partire da oggi, in seguito alla pubblicazione del nuovo DPCM per il contenimento della seconda ondata dei contagi da Covid19 in Italia. Per chi ha animali in casa si tratta di tornare a condividere maggiore tempo con i propri amici, ma anche della preoccupazione di riuscire a terminare il lavoro in tempo e senza farsi distrarre troppo dalle attenzioni che, naturalmente, il nostro cane e gatto ci chiederanno vedendoci presenti. Se hai un animale domestico e cerchi consigli su come gestire al meglio la tua presenza in casa con loro dovuta allo smart working, quest’articolo ti darà qualche consiglio utile.

Smart Working con animali in casa: ecco come regolarsi

Fare smart working con un animale in casa non è sempre semplice. Questo perché ovviamente il nostro amico non può sapere che siamo a casa per lavorare e non per giocare tutto il tempo con lui o con lei. Il gatto che cammina sulla tastiera del pc o il cane che abbaia durante una call importante con i colleghi sono “il minimo” che possa accadere, e pure si tratta già di due eventi che possono creare qualche problema al padrone. Serve essere equilibrati e tenere in considerazione il giusto le esigenze dei nostri amici animali. Porre delle nuove regole di comportamento, da entrambi i lati, può essere davvero utile a superare i momenti di imbarazzo o nervosismo.

Il primo consiglio da dare, per chi ne ha la possibilità, è quello di scegliersi un ambiente di lavoro riservato nel quale il tuo animale non dovrà entrare. Questo ambiente servirà a restare concentrati e ad evitare rumori problematici durante le conversazioni e le conference call. Il secondo è quello di dedicare al tuo animale diverse attenzioni durante le pause di lavoro: se in ufficio sei abituato a prendere il caffé, può essere il momento giusto per berlo seduti vicini e allungare qualche premio, qualche gioco, o fare una spazzolata al tuo animale domestico. La cosa farà bene ad entrambi, perché anche tu gioverai del riposo col tuo compagno: ti verrà da pensare che sarebbe molto bello averlo anche a lavoro per poterlo coccolare ogni tanto e rilassare qualche tensione di troppo.

La presenza prolungata a casa potrà essere l’occasione giusta per comprare qualche nuovo gioco al tuo cane o al tuo gatto, in modo da far concentrare la loro attenzione sul nuovo oggetto. Questo dovrebbe evitarti la possibilità che il tuo animale combini guai durante la giornata e ti costringa ad alzarti dalla postazione di lavoro in un momento in cui sarebbe meglio evitarlo, o impossibile farlo. Tieni però presente che questa cosa va considerata nella flessibilità generale che richiede lo smart working. Sii pronto a cambiare la programmazione della giornata, anche in corsa, per assecondare anche i bisogni del tuo cane: in una giornata di pioggia, ad esempio, dedica i momenti in cui l’acqua batte più forte al lavoro per essere liberi quando spioverà per scendere insieme per i suoi bisogni. Rispetta quanto più possibile la sua routine e ricorda anche tu di non farti prendere “anima e corpo” solo dal lavoro.