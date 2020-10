Alessia Marcuzzi positiva al Covid – “Ora dovrò fare degli accertamenti”

Alessia Marcuzzi non sarà presente nella puntata de Le Iene di questa sera: la conduttrice è risultata positiva al Coronavirus e si trova in isolamento. Si tratta solo della prima avvisaglia, che dovrà essere confermata nei prossimi giorni.

Alessia Marcuzzi dovrà stare a casa fino a quando il test non risulterà negativo e dovrà sottostare, come molti, alle direttive sulla quarantena. In collegamento da casa, la presentatrice ha voluto parlare con il pubblico e chiarire la situazione.

Alessia Marcuzzi in isolamento, ecco le sue parole

Alessia Marcuzzi è un’altra dei volti noti de Le Iene ad essere colpita dal Covid-19. Dopo l’annuncio di Giulio Golia, arriva un comunicato stampa di Mediaset sulla nota conduttrice. Nella puntata di questa sera quindi non sarà presente, come ha rivelato la diretta interessata durante la diretta. “Stamattina sono venuta a sapere che un’amichetta di mia figlia Mia era positiva al Covid, quindi io per precauzione e per la sicurezza della mia famiglia e di tutte le persone che sono con noi, dovendo prendere un treno, ho detto: faccio il test rapido”, spiega.

Lo scrupolo è stato ripagato con un verdetto di “leggermente positiva”. Nei prossimi giorni, Alessia Marcuzzi si sottoporrà a tutti gli accertamenti del caso e ci farà sapere ulteriori sviluppi suyl suo stato di salute. “Tutta la famiglia è risultata negativa”, dice, “quando avrò notizie vi farò sapere tutto”. Nicola Savino ha sottolineato il fatto nella diretta di oggi: la positività di Alessia è emersa questa mattina. “Diciamo che in questo momento non ha nessun sintomo”, ha detto l’inviato. “Esatto – ci scherza su la Gialappa’s Band – prima di sapere l’esito del tampone stava per saltare su un treno da Roma a Milano, quindi la carrozza 3 Economy di Trenitalia è salva!”