Anticipazioni Una vita – 14 ottobre – Le menzogne di Genoveva

Una vita ritorna nel pomeriggio del 14 ottobre 2020 su Canale 5: che cosa succederà nella nuova puntata? Si accendono le luci su Genoveva, la moglie di Alfredo, e sulla sua prossima mossa. La donna infatti si ritroverà a dover mentire al marito per proteggere il suo innamorato.

Le anticipazioni di Una vita ci mettono in guardia su ciò che potrebbe succedere. Quale sarà la reazione di Alfredo? Di certo Bryce non è un ingenuo ed intuirà che c’è qualcosa che non va.

Dove siamo rimasti

Nella precedente puntata di Una vita, la soap ci ha messo di fronte ad un evento particolare. Rosina ha deciso di dire di no a Liberto, nonostante i tentativi del marito di riconquistarla. Decisa a partire, la donna ha affidato Liberto nelle mani di Casilda. Intanto, Marcia confessa a Felipe di non gradire la sua vicinanza con Genoveva. Il tutto dopo averlo baciato! L’avvocato decide di rassicurare la domestica sulla situazione in atto: che cosa avrà in mente? Alle spalle di tutti, Ursula continua a tramare in segreto e riferisce ad Alfredo che Ramon ha fatto un investimento per risollevarsi.

Anticipazioni Una vita – 14 ottobre 2020

Nella nuova puntata, Genoveva cercherà di incontrare di nascosto Felipe. I due avranno modo di parlarsi lontano da occhi indiscreti, ma l’avvocato deciderà anche di tenere a distanza la donna. Le parole di Marcia lo hanno di certo colpito e dopo aver vissuto la famosa notte d’amore con Genoveva, potrebbe aver cambiato idea sul loro rapporto. Oppure anche questo fa parte del suo oscuro piano?

Nel frattempo sarà Genoveva a dover fare i conti con il marito. Rientrata in casa dovrà dargli delle spiegazioni e deciderà di mentire riguardo al suo incontro con Felipe. Le anticipazioni di Una vita ci svelano che la donna parlerà di un fantomatico incontro con un amico di vecchia data, Elodio. Alfredo le crederà oppure metterà in moto i suoi segugi per dimostrare il suo ennesimo tradimento?