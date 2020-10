Apple Iphone 12 è ufficiale: 5G, ricarica con magneti, caratteristiche e prezzo

L’evento targato Apple, denominato Hi, Speed ha ufficialmente rivelato direttamente dalla casa di Cupertino tutte le informazioni sulla nuova generazione della famiglia di smartphone più diffusa e iconica, ossia Iphone 12.

Principali novità

Di particolare spicco il nuovo display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici l’11% più sottile e il 15% più piccolo della generazione passata, risultando anche molto più resistente agli urti rispetto al passato. Risoluzione 2532 x 1170 pixel (460 ppi) per luminosità massima di 1200 nit, confermata la compatibiltà a HDR10, HLG e Dolby Vision.

In fase di prestazioni pure Apple ha parlato di A14 Bionic dal processo produttivo a 5nm e 6 core, GPU con quattro core, che secondo la casa statunitense promette prestazioni di rilievo sopratutto in fase di gaming, anche grazie al completo supporto alla rete 5G (tutta la gamma 12 ne sarà provvista), tanto da presentare sul dispositivo una sessione di gameplay del popolare gioco multiplayer League of Legends, che verrà rilasciato in futuro per i dispositivi Apple. Tim Cook, numero 1 di Apple ha rivelato che la gamma 12 disporrà più bande della concorrenza attuale, che permetteranno una velocità di 4.0 Gbps in download e di 200 Mbps in upload in condizioni ottimali.

Confermate le indiscrezioni relative alla confezione che non presenta cavi e caricabatterie, così come le celebri airpods in quella che appare come la nuova politica “green” di Apple: a tal proposito presentati anche i MagSafe, un nuovo sistema “magnetico” per gli accessori. In parole povere, è possibile “collegare magneticamente” sul retro cover, caricabatterie wireless e altri prodotti che verranno lanciati nel prossimo futuro.

Prezzo

La versione standard verrà lanciata sul mercato statunitense 799 dollari mentre la variante Mini a schermo ridotto (5,4 pollici) costerà 100 $ in meno. Molto probabilmente i prezzi europei saranno pressochè equivalenti.