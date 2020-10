Ariete, con quale segno c’è maggiore affinità? Scoprilo!

L’Ariete è uno dei segni più complessi da gestire per un eventuale partner, e lo sanno bene anche familiari e amici, nonchè chi lo conosce dal lato professionale: testardo e decisamente orgoglioso, sono pochi i segni che riescono a tenergli testa, “sopportandolo” e anzi stimolandolo a proseguire una relazione seria. Ecco quali sono i profili a lui più consoni:

Sagittario

Una simbiosi appare naturale fin dal principio, Ariete e Sagittario sono naturalmente compatibili come amici ma il rapporto può evolversi fino a diventare altro: del resto la natura curiosa ed avventurosa del Sagittario potrebbe sposarsi alla perfezione con l’impeto dell’Ariete, anche se è opportuno che entrambi accettino di limitare i lati più spigolosi dei rispettivi caratteri.

Pesci

Segni decisamente differenti ma non opposti e per questo non totalmente incompatibili: in una relazione un Pesci è alla continua ricerca di approvazione e valorizzazione, cosa che l’Ariete, altro segno sensibile ma più autoritario, può garantire in maniera naturale.

Solitamente un rapporto che nasce all’insegna dei fuochi d’artificio ma che può arenarsi se non si presta un po’ di attenzione per farlo evolvere.

Bilancia

Un segno equilibrato come la Bilancia può, almeno in teoria, gestire senza particolare problema la forza emotiva dell’Ariete, a patto che quest’ultimo lo accetti: ecco perchè una relazione lunga e duratura è decisamente probabile nonostante qualche possibile attrito iniziale: rappresenta comunque un’ottima unione.

Leone

Entrambi segni decisamente estrosi ed estroversi, si trovano a meraviglia da subito e questo potrebbe far “bruciare le tappe” qualora entrambi siano alla ricerca di una relazione stabile c’è bisogno di chiarezza fin dal principio su chi debba avere più “controllo” sulla coppia. L’unico vero ostacolo in una possibile relazione efficace.

Gemelli

Altra ottima simbiosi: l’impulsivo Ariete non riesce e probabilmente non desidera cambiare facilmente indole ma il Gemelli, più calmo e serafico può rappresentare una vera ancora di salvezza in determinate situazioni, a patto che il primo diventi un po’ meno orgoglioso.