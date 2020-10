Classifica e oroscopo mercoledì 14 ottobre 2020: il Capricorno deve esprimere un desiderio, Gemelli sotto pressione

Ecco l’orosco di mercoledì 14 ottobre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. La prima parte della settimana è volata e siamo già a mercoledì. Quali segni saranno favoriti dagli astri durante questa giornata? Il Toro, la Vergine e il Capricorno saranno proteti da un cielo promettente, i Gemelli dovranno affrontare una giornata piena di problemi. Difficoltà legali per l’Ariete e la Bilancia. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di mercoledì e la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di mercoledì sarai ancora assorbito da alcune questioni di carattere burocratico e legale che potrebbero renderti un po’ nervoso. Tieni duro, perché stai per risolvere i tuoi problemi!

Toro

Cinque stelle. Si prospetta una giornata molto interessante, specialmente dal punto di vista sentimentale. Che tu sia in coppia o che tu sia single, avrai l’opportnitià di vivere emozioni speciali.

Gemelli

Due stelle. Ti sentirai molto stanco e preoccupato per alcuni problemi che ti porti dietro da tempo. Forse c’è una persona che ti sta facendo arrabbiare oppure stai vivendo una situazione difficile da gestire.

Cancro

Tre stelle. Potresti avere ancora alti e bassi, ma a poco a poco stai recuperando forza e fiducia in te stesso. D’ora in avanti vorrai ascoltare di più ciò che provi e comportarti di conseguenza, sena preoccuparti di quello che potrebbe dire la gente.

Leone

Quattro stelle. Come anticipa l’oroscopo di mercoledì ritroverai una bella forza e il tuo carisma naturale. Se dal punto di vista sarai vincente, da quello lavorativo ci sono ancora diversi problemi da risolvere.

Vergine

Cinque stelle. Sarà un’altra giornata decisamente proficua, sul lavoro e in amore. Qualcuno potrebbe vivere delle novità interessanti. Stai attraversando una fase della tua vita molto fortunata: fai attenzione alle invidie degli altri!

Bilancia

Due stelle. Ti aspetta una giornata piuttosto critica. C’è chi si sentirà attaccato da qualcuno, chi invece dovrà affrontare una disputa legale. Non disperae: molto presto uscirai fuori da questo periodo buio!

Scorpione

Quattro stelle. Sarà un mercoledì molto fruttuoso, soprattutto dal punto di vista professionale ed economico. Mercurio nel tuo segno ti permetterà di portare avanti i progetti di lavoro e di guadagnare qualche soldo in più!

Sagittario

Due stelle. Secondo l’oroscopo di mercoledì avrai il morale sotto i piedi. Qualcuno potrebbe perfino dare in escandescenza, se non riuscirà a madare avanti un progetto importante a causa di una persona.

Capricorno

Cinque stelle. Le stelle ti incoraggeranno a esprimere dei desideri, perché d’ora in poi potrai realizzarli. Metti da parte il tuo attaccamento alla realtà e immagina traguardi ambiziosi, bellissimi.

Acquario

Quattro stelle. Sarà una giornata più positiva rispetto a quelle appena trascorse, Potrai recuperare, specialmente sul fronte relazionale. Approfittane per riavvicinarti a qualcuno, per metterti in gioco in amore.

Pesci

Tre stelle. Potresti sentirti stressato, forse inquieto. Nel corso di questa giornata ci sarà un pensiero fisso, forse una delusione appena vissuta, che ti leverà la serenità. Certe volte ti sembra di dare di più di quanto tu riceva dagli altri.