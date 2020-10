Adrien Silva all’asta – La Sampdoria in questo calciomercato ha provato ad accontentare mister Ranieri, cercando di portare un po’ di esperienza in più al gruppo blucerchiato. L’arrivo di Adrien Silva va visto quindi in quest’ottica, in quanto rappresenta un rinforzo di spessore per la linea mediana della squadra del tecnico romano. Il portoghese arriva dopo aver trascorso gli ultimi mesi al Leicester e quelli prima al Monaco, due piazze che hanno visto mister Ranieri protagonista negli ultimi anni.

Vedremo se l’acquisto di Adrien Silva porterà un po’ di qualità e sostanza in più al centrocampo della Sampdoria, reparto in cui la coperta era davvero corta con i soli Thorsby ed Ekdal a reggere il tutto. Dopo l’arrivo di Candreva, ecco un altro rinforzo d’esperienza (aspettando sempre Asamoah a sinistra) che cercherà di aiutare la Samp a fare un campionato più tranquillo rispetto a quello della scorsa stagione.

La scheda di Adrien Silva per l’asta

Dove giocherà Adrien Silva

Adrien Silva è un mediano di grande quantità. Andrà a occupare un posto come centrale nella linea a quattro di Ranieri, giocandosi con Thorsby una maglia da titolare al fianco di Ekdal. Il tecnico della Sampdoria stima molto il portoghese, quindi sembra molto difficile che venga lasciato fuori. Dobbiamo anche dire che sono davvero poche le alternative in quel ruolo, quindi giocheranno in maniera costante sia Silva che Thorsby. Ovviamente se avevate puntato sul norvegese per la sua titolarità, forse è meglio andare su un altro nome a questo punto.

Bonus al Fantacalcio

Se siete in cerca di un centrocampista che vi porti dei bonus, allora Adrien Silva non è il nome giusto. Siamo davanti al classico mediano di molta sostanza, ma che difficilmente va a segno o fornisce assist. In Liga NOS ha segnato 37 reti in più di 200 presenze, mentre in Ligue 1 e in Premier League non è mai entrato nel tabellino dei marcatori. Quello che può spingervi a prenderlo è la titolarità, ma non di certo il fattore bonus. Occhio invece ai malus che, dato il ruolo, potrebbero abbondare.

Cosa fare all’asta

Adrien Silva rappresenta una novità al Fantacalcio, ma non stuzzica molto la curiosità dei fantallenatori. Come detto siamo davanti a un mediano di sostanza che non porterà bonus. In questo momento Adrien Silva è da considerare un titolare low cost, quindi all’asta va trattato come tale. Rispetto ad altri titolari può avere, a suo favore, la grande esperienza e il fatto di giocare in una squadra organizzata come la Sampdoria. Il portoghese quindi va preso per completare il proprio centrocampo, anche come ultimo slot in leghe numerose. Sperando sempre che si ambienti alla svelta alla Serie A e che vinca, definitivamente, il ballottaggio con Thorsby.